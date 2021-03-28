Земляки Поклонской из ЛНР возмущены: «Полное непонимание ситуации»

28.03.2021, Луганск, Михаил Рябов

Новости Украины

Представители Народного Совета ЛНР ответили на высказывания депутата Госдумы России Натальи Поклонской о Донбассе и его жителях, которые она сделала в интервью программы «Антонимы» телеканала Russia Today.

Открытое письмо парламентариев распространила пресс-служба движения «Мир Луганщине».

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Депутат парламента ЛНР, руководитель Федерации профсоюзов республики Игорь Рябушкин высказал удивление словами Поклонской о неоднозначности войны в Донбассе и возможности возвращения в состав Украины.

«Высказывания Поклонской говорят о её полном непонимании ситуации в Донбассе. Когда к власти в Украине пришли нацисты, у жителей Донбасса не осталось выбора. Мы не разделяли и никогда не разделим идеологию фашизма и нацизма. За своё право на самоопределение ЛНР и ДНР уже семь лет платят высокую цену. Назад дороги нет. Мы не вернёмся на Украину и никогда не допустим прихода нацистов к нам, – подчеркнул Игорь Рябушкин.

Он отметил, что еще в 2014 году жители Донбасса высказали свою позицию – быть с Россией. Этот выбор они также подтверждают, получая гражданство Российской Федерации.

Депутат Алексей Белецкий ответил на слова Натальи Поклонской о том, будто в Донбассе насаждают Русский мир.

«Словосочетание «Русский мир» уже содержит всё, что нам необходимо знать. Мы не насаждаем Русский мир – мы являемся его частью. Невозможно насаждать мир! Но его необходимо защищать. И, к сожалению, последние семь лет жителям Донбасса приходится делать это с оружием в руках», – сказал Алексей Белецкий.

Он отметил, что ему непонятна позиция Натальи Поклонской, в своём интервью рассказавшей о неких русских националистах и ополченцах, убивавших людей за Русский мир.

«Жителей Донбасса начала убивать Украина, а мы лишь защищали то, что нам дорого. В Донбассе живут простые русские люди, которые в 2014 году приняли решение остаться с Россией до конца, а не встать на путь неонацизма, как это сделала Украина», – подчеркнул Алексей Белецкий.

Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов считает, что никакой неопределённости среди жителей Донбасса нет. По его словам, высказывания Натальи Поклонской не соответствуют действительности.

«Вся неоднозначность и неопределенность, которая могла быть в умах жителей Донбасса, ушла с первыми выстрелами вооруженных сил Украины против тогда ещё своего народа. Этот момент стал точкой невозврата и абсолютной определенности луганчан и дончан, а также жителей других областей востока Украины. Люди поняли, что им не по пути с такой политикой. Жирной точкой, которую поставил народ, стал референдум, – отрезал Хорошилов.

Он подчеркнул, что за все семь лет существования республик граждане продолжают доказывать верность своего решения, в первую очередь, своими действиями.

«Это наша осознанная позиция, которую мы никому никогда не навязывали, наше последовательное решение, обоснованное и подкрепленное объективным историческим фактом – Донбасс всегда был русским. Давление со стороны Украины на русскоязычное население своей страны, ущемление прав и подавление культуры лишь ускорило неизбежное», – добавил первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР.

Дмитрий Хорошилов подытожил, что выбор, который сделал народ Донбасса, – это высшее проявление народной демократии. В отличие от неонацистов из Киева, которые стремятся подавить и уничтожить любое несогласие и инакомыслие, жители Донбасса стремятся лишь к тому, чтобы их услышали.