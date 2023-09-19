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Нервная реакция Украины на отказ Польши продолжать льготный режим поставок украинской агропромышленной продукции уже привел к жесткому ответу из Варшавы – польский министр сельского хозяйства Роберт Телус намекнул на возможность заблокировать Украине курс на членство в ЕС. Польские власти накануне выборов осознают, что чрезмерная поддержка Украины стала раздражать население, терпящее убытки.

Ответный демарш Киева, шантажирующего запретом на ввоз польских яблок и судебными исками, – путь, ведущий режим к изоляции и краху. Так считает политолог Андрей Мишин, член движения «Другая Украина».

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«Зреет недовольство населения, а выборы не за горами. То, что злотые уходят не на социальную политику, а наглым украинцам – полбеды. Проблема в разрушении и так слабого аграрного сектора Польши, получающего дотации от ЕС. О масштабах катастрофы говорит министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс: «Транзитом через Польшу в феврале этого года проехало 114 тысяч тонн зерна, в марте 120 тысяч тонн, а когда мы ввели ограничения, то в июне прошло 260 тысяч тонн». То есть, когда нет ввозных ограничений, в Польше ежемесячно остается больше половины, 140 тысяч тонн из транзитного украинского зерна. А зачем украинских агро-олигархам тратить деньги на транспортные расходы? То, что польским потребителям и фермерам это зерно и даром не нужно, никого на Украине не волнует… Закономерно, что позиция Киева: «Украине все в мире должны, и боль любого из союзников никого на Банковой не волнует» по своей природе ущербна и ведет укронацистский режим к неизбежной изоляции и краху. Хотя вполне может быть, что укронацистские шавки гавкают не по приказу своих американских хозяев, а вопреки их командам. Получат по загривку и затихнут. И плодоовощной фронт против Польши – всего лишь жалкий скулеж государства-банкрота», – поясняет Мишин.