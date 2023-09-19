«Жалкий скулеж государства-банкрота»: Украина огрызнулась в адрес Польши – как это понимать

Анатолий Лапин.  
19.09.2023 00:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Нервная реакция Украины на отказ Польши продолжать льготный режим поставок украинской агропромышленной продукции уже привел к жесткому ответу из Варшавы – польский министр сельского хозяйства Роберт Телус намекнул на возможность заблокировать Украине курс на членство в ЕС. Польские власти накануне выборов осознают, что чрезмерная поддержка Украины стала раздражать население, терпящее убытки.

Ответный демарш Киева, шантажирующего запретом на ввоз польских яблок и судебными исками, – путь, ведущий режим к изоляции и краху.  Так считает политолог Андрей Мишин, член движения «Другая Украина».

Нервная реакция Украины на отказ Польши продолжать льготный режим поставок украинской агропромышленной продукции уже...

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«Зреет недовольство населения, а выборы не за горами. То, что злотые уходят не на социальную политику, а наглым украинцам – полбеды. Проблема в разрушении и так слабого аграрного сектора Польши, получающего дотации от ЕС.

О масштабах катастрофы говорит министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс: «Транзитом через Польшу в феврале этого года проехало 114 тысяч тонн зерна, в марте 120 тысяч тонн, а когда мы ввели ограничения, то в июне прошло 260 тысяч тонн».

То есть, когда нет ввозных ограничений, в Польше ежемесячно остается больше половины, 140 тысяч тонн из транзитного украинского зерна.  А зачем украинских агро-олигархам тратить деньги на транспортные расходы? То, что польским потребителям и фермерам это зерно и даром не нужно, никого на Украине не волнует…

Закономерно, что позиция Киева: «Украине все в мире должны, и боль любого из союзников никого на Банковой не волнует» по своей природе ущербна и ведет укронацистский режим к неизбежной изоляции и краху.

Хотя вполне может быть, что укронацистские шавки гавкают не по приказу своих американских хозяев, а вопреки их командам. Получат по загривку и затихнут.  И плодоовощной фронт против Польши – всего лишь жалкий скулеж государства-банкрота», – поясняет Мишин.

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