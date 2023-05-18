Жителя Евпатории арестовали за унижение ветерана Великой Отечественной
За унижение фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны в социальных сетях жителю Евпатории предъявлено обвинение по статье «Реабилитация нацизма».
Ему грозит до 5 миллионов рублей штрафа или до 5 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации МВД, в одной из социальных сетей житель Евпатории на странице сообщества под фотографией ветерана Великой Отечественной войны оставил комментарий оскорбительного характера, чем умышленно унизил его честь и достоинство.
Личность злоумышленника установили, а на его поимку отправились сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД. На месте они застали нигде не работающего и пьющего 39-летнего евпаторийца.
«Мужчина свою вину признал и пояснил, что писал комментарий, находясь в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в полиции.
Его задержали и поместили под домашний арест на два месяца. Следственный комитет по материалам полиции предъявил обвинение в реабилитации нацизма с публичным оскорблением ветерана Великой Отечественной войны.
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