Зритель взбунтовался: сериальный Грозный ненастоящий!

26.11.2020, Москва, Платон Беседин

Российские телеканалы регулярно потчуют телезрителя если не русофобскими, то посредственными сериалами, тем самым основательно и грубо разрушая собственное государство.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Пару слов о сериале «Грозный», который сейчас идёт на телеканале «Россия». Просят меня высказаться. Как человека, к кино причастного.

И вроде бы надо вынести вердикт, конечно, но для чего? В том, собственно, и кроется главный ужас. Когда наступает стадия принятия. Сначала возмущаешься, злишься, после иронизируешь, подсмеиваешься (или наоборот, сначала – гнев, а после – сатира), затем поражаешься, но, в конце концов, принимаешь. И часто, дабы не нервничать, вычёркиваешь из жизни. Мало там дряни?

Нечто похожее и происходит с сериальной продукцией в России. Сначала они лепили и пихали зрителю бесконечные саги о ментах и преступниках. Пусть порою и получалось неплохо: родился же сериал «Улица разбитых фонарей». Были и вообще светлые моменты, когда подступались к классике. Ну, разве «Идиот» и «Мастер и Маргарита» прошли перед зрителем не без блеска? Вышло очень достойно. Тут, полагаю, справедливым будет напомнить, что снял два данных сериала Владимир Бортко. Умеет мастер.

Да, то приятное, но чаще на экране – гадливое. В определённый момент, насытив и перенасытив рынок «семейными драмами» и «казаками против разбойников», телевизионщики и кинематографисты всерьёз решились взяться за историческую тематику. И вот тут, похоже, вышел конфуз. Потому что работа с историческим материалом предполагает кропотливость и педантичность. А наши деятели от телевидения и кино привыкли, что называется, ляпать на скорую руку. Но ведь они допускали ошибки даже в сериалах о ментах, что уж говорить о лентах о царях?

К тому же в исторических работах в принципе очень сложно избежать идеологичности. Вот как, например, показать Сталина? Как ни старайся, а назовут режиссёра либо проклятым сталинистом, либо врагом народа. Кропотливый подход, талант, вдумчивость – всё это спасает, но, к сожалению, оставлено оно нашими мастерами сериалов за бортом.

Это я всё к тому, что сериал «Грозный», который возмутил зрителя, вытекает из вышесказанного. Он есть следствие навязчивого и искрящего желания заработать бабло на великом имени. Это вообще знак эпохи: лабать (намеренно использую данное слово) халтуру по-быстрому, чтобы получить финансирование, а после пошуметь знатно. И всё это, что важно, в абсолютной уверенности: зритель тупой и схавает любую бяку.

Последнее не лишено смысла (учитывая падение образования и грамотности – особенно в гуманитарных науках), но всё же наш богоспасаемый народ удивительно чуток на дешёвку и «клюкву», да и знания кой-какие сохраняет.

Потому справедливо и показательно плюётся от мути вроде «Зулейха открывает глаза». Там нам презентовали токсичную русофобию, слепленную на коленке в кальянной. И пошли проверенной дорожкой. Забавно, кстати, что канал, на котором выходит подобная дрянь, называется «Россия». Так и хочется спросить: чья, простите, Россия? Ельцинская в своих худших образцах? Или вообще чужеродная? Впрочем, эти же вопросы можно и нужно адресовать всем федеральным каналам. Те упорно кормят зрителя суррогатом тринадцатой свежести, мешая туда в щедрых количествах ложь и глупость (чего больше? трудно сказать). И да, выходит нечто тлетворное, разлагающее не только интеллектуальный потенциал народа, но и его историческую память.

Правда, в данном контексте сериал «Грозный» с точки зрения продакшна – это своеобразная работа над ошибками. И в некоторых аспектах продукт сделан, действительно, профессионально. Например, с точки зрения грима и костюмов. Впрочем, это не отменяет многих нелепиц – вроде вилок на столах или 43-летнего актёра в роли 16-летнего юноши. Хотя многое можно простить (играл же Пётр Мамонов у Лунгина в фильме «Царь» Ивана Грозного, несмотря на колоссальную разницу в возрасте), если бы присутствовала органика. Однако её в «Грозном» нет. И не предвидится.

Ну а идеология? С ней всё как всегда – пусть создатели и старались балансировать между разными точками зрениями о царе. Вышло, к несчастью, с уклоном в насилие, кровь, разврат, глупость. Так смотрит на большой мир ребёнок, просидевший несколько лет в тик-токе. И чем больше мы позволяем таким «испорченным детям» лезть в нашу историю, снимая то пасквили, то посредственное кинцо, тем основательнее и грубее разрушаем собственное государство. Если это самоубийство, то почему всех? А если это глупость, то где интеллектуальная опричнина?

Пока же царь ненастоящий. Так что смотрите, дабы войско не взбунтовалось. Всё-таки стадия принятия ещё не наступила. И дай Бог, никогда не наступит.