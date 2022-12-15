ЗРК «Patriot» едва хватит на защиту одного областного города – украинский авиаэксперт

В поставках Украине западных систем ПВО есть одна большая проблема – они несоизмеримо малы, в сравнении даже с самыми минимальными потребностями.

Об этом на канале «Obozrevatel» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начинали войну с 31-м комплексом С-300. Вот нам нужно ровно столько же «Patriot». Кто нам их даст? Нам дают одну батарею – шесть пусковых установок, и что она защитит? Хорошо, если защитит один областной город. Тут, как в анекдоте, паштет с рябчиком и кониной наполовину – один конь, один рябчик», – сказал эксперт.

Он добавил, что та же проблема и с самолётами последних моделей, находящихся на вооружении ВС НАТО и США.

«С ними та же проблема, что и с зенитно-ракетными комплексами – их нет в запасе, они не могут отдавать своё, потому что всё, что они могли сократить, они сократили. Единственное, у американцев есть большой запас, но это большой запас F-17, и для нас это был бы идеальный самолёт, эти самолёты стоят в Аризоне просто покрытые плёнкой от коррозии. Их бы можно было буквально за считанные два-три месяца привести в порядок. F-16 – там другая проблема, их перестали выпускать с 2016 года, и сейчас концерн-изготовитель Lockheed Martin строит новый завод, потому что посыпалось огромное количество заказов. Болгария, Словакия, страны Ближнего Востока, ещё кто-то в очереди. Просто сейчас они не выпускают. F-15 тоже мы бы могли получить, хотя бы модели чисто истребителей, однако американцы не хотят давать машины по нескольким причинам: боятся эскалации, не хотят разоружать собственные части. Помните, мы в 2008 году отдали Грузии «Буки»? Разоружили собственное подразделение, мы не со складов их передали. Американцы не хотят идти тем путём и европейцы не хотят, они говорят, что у них так мало танков, что они неспособны защитить даже клочок своей собственной территории. Такие проблемы. И нам дают всё свеженькое, только лейбы ОТК поставили – и сейчас отправляют на Украину», – утверждал Романенко.