«Зверства оккупации». В Киеве собрали «весь цвет» беглого крымского паноптикума

14.09.2021 23:03 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

Эпический провал «Крымской платформы» никак не сказался на планах украинской власти относительно Крыма. В Киеве всё ещё тешат себя надеждами мытьём или катаньем вернуть полуостров в состав Неньки, хотя сам процесс всё больше напоминает ритуальные пляски с бубном, поскольку организаторам движа, исчерпавшим все прочие возможности, осталась только одна надежда на чудо.

14 сентября в офисе «постпреда президента Украины в АРК» состоялся весьма представительный сходняк, в ходе которого присутствующим была представлена презентация «устного исторического проекта» «Крым.Оккупация», ставшая совместным детищем «постоянного представительства» во главе с Кориневичем и Украинского института национальной памяти, управляемого бородатым наркоманом Дробовичем.

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Денег на презентацию отслюнявила известная грантораздаточная контора USAID.

«Крым.Оккупация» представил подборку «свидетельских показаний» о событиях Крымской весны 2014 года, ставших четвёртым проектом в паноптикуме исторических фальшивок УИНП, вроде «украинской революции 1917-1920 годов», «украинского национального сопротивления» (отмытая от крови и грязи деятельность ОУН) и «русско-украинской войны» (официально облагороженная версия карательной операции украинских силовиков и «добробатов» в Донбассе).

Открывший сходку клоун-задрот Кориневич высказал надежду, что следующее подобное собрание «очень скоро состоится в Симферополе», а перехвативший у него эстафету Дробович отметил, что «рассказанные в рамках видеоколлекции истории могут быть использованы не только как показания в дальнейших судах, но и в горизонте вечности».

Присутствовавший на мероприятии «лидер меджлиса» Чубаров отвёл «устному историческому проекту» более скромные сроки: 10-20 лет, исходя, видимо, из соображений Ходжи Насреддина, «за это время сдохнет или ишак, или падишах».

Список «свидетелей крымских событий 2014 года» мог бы украсить уголовное дело о подрывной и экстремистской деятельности не только против Крыма, но и против современной Украины.

Свои «показания» в рамках проекта дали: глава «меджлиса» Рефат Чубаров, «духовный лидер крымских татар» Мустафа Джемилев, бывший народный депутат Украины и один из главарей ОПГ «Сейлем» Андрей Сенченко, бывшая омбудсвумен при Верховной раде Валерия Лутковская, бывший секретарь СНБО Украины и один из организаторов государственного переворота 2014 года Александр Турчинов, бывший премьер-министр Украины и главарь майданных путчистов Арсений Яценюк, а также шелупонь рангом поменьше, главным образом, из бывших крымских грантоедов, расфасованных по всевозможным «хельсинским группам». Всего 21 человеческая тушка.

Для вящей мотивации присутствующим был показан короткий ролик, слепленный из устоявшихся штампов в духе «Россия ударила в спину возрождающейся в огне «революции достоинства» Украине».

Остальные полтора часа «говорящие головы», многие из которых в глаза не видели крымские события 2014 года, рассказывали «как это было».

Здесь следует заметить, что презентация «Крым.Оккупация» вышла не случайно. Таким нехитрым способом «постпредство в АРК» и УИНП собрались привлечь общественное внимание к куче унылых видеороликов, отснятых ещё весной этого года и размещённых на сайте УИНП.

А всё потому, что смотреть или читать полную расшифровку кретинических «откровений» нормальному человеку невозможно, не заработав рак мозга и кровь из глаз. Впрочем, и в сокращённом варианте материал ровным счётом ничего не выиграл. Даже полтора часа отборного бреда согласится смотреть до конца мало желающих.

Первое, что бросается в глаза, это полное отсутствие жителей Крыма среди раздающей «показания» секты «свидетелей», представленных сплошь «обиженками» или эластичными деятелями, готовыми быть свидетелями чего угодно за долю малую.

В самом деле, ну какой свидетель событий Крымской весны из Виктории Лутковской, безальтернативно выдвинутой в омбудсвумен от провластной партии Януковича и безвылазно сидевшей в Киеве? Деятельность Лутковской на посту уполномоченного по правам человека хорошо охарактеризовали в пресс-службе Программы развития ООН, как «имеющую низкую репутацию в обществе и органах власти».

Впоследствии эта жиночка заняла место в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и вела себя в ней как образцовая бандеровская кликуша. Приказали сверху стать «свидетелем» Крымской весны – стала. Очень, очень гибкая, беспозвоночная дама с низким уровнем социальной ответственности.

Ещё краше «свидетели» Крымской весны из Турчинова с Яценюком. Парочка майданных путчистов стала одними из главных выгодополучателей от государственного переворота 2014 года и являются ответственными за всё, что происходило с Украиной от момента их признания Западом и властью Януковича и вплоть до ухода с государственной службы, включая отказ бороться за Крым.

Негодование действиями России меджлисовской троицы Джемилёв – Чубаров – Чийгоз также не является секретом. «Авторитетные пацаны» потеряли прибыльный криминальный бизнес и статус повелителей человеческих масс, от которых зависели раздача гуманитарной помощи крымским татарам, захват и распределение земельных участков, выбивание преференций из крымских и киевских властей, манипуляция голосами избирателей, обложение данью этнического бизнеса, повышение или понижение градуса «дружбы народов» на полуострове.

В своём «свидетельстве», Чубаров, в кои-то веки перестал кривляться и открыто заявил, что вывел своих «аскеров» 26 февраля 2014 года, нарушив неписанное правило невмешательства в русские митинги и протесты, для разгона законно избранного крымского парламента, «чтобы сохранить единство Украины».

К счастью, сохранились свидетельства истинных целей, которых добивались меджлисовцы в тот краткий период, когда центральная киевская власть утратила контроль над событиями в Крыму. Чубаров с присными выдвинули крымским властям (главным образом, премьеру Могилёву) ультиматум: снести памятник Ленину в центре Симферополя и в других городах Крыма, досрочно сложить полномочия, выделить представителям «меджлиса» не менее трети депутатских мандатов в Верховном Совете автономии.

То есть, собирались использовать государственный переворот в Киеве, чтобы максимально укрепить свои позиции на полуострове. В случае невыполнения ультиматума банда Чубарова угрожала «народным гневом».

И, над всей этой взбаламученной нечистью, вполне осязаемо витала и вдохновляла на «подвиги» фигура «духовного лидера», уркагана и насильника Джемилева.

То, каким образом Чубаров и Чийгоз одними из первых в Крыму получили российские паспорта и где они их хранят, «авторитетные пацаны» умалчивают.

Ещё одним «коронным свидетелем» «российской оккупации Крыма» выступил бывший «сейлемский» бандит Андрей Сенченко. Риторика Сени мало чем отличается от его меджлисовских «побратимов» и не касается самого главного.

Например, криминальной деятельности самого Сенченко в «святые девяностые» среди верхушки ОПГ «Сейлем», его поспешное бегство в Швейцарию, а затем и в Норвегию сразу после попытки покушения (к слову, пулю киллера, предназначавшуюся Сенченко, поймал в голову его одноклассник), а затем покупка «индульгенции» в виде депутатского мандата от партии «Батькивщина» и возвращение на Украину.

Но это, так сказать, дела минувшие. 26 февраля 2014 года нардеп Сенченко срочно прибыл в Симферополь, притащив с собой сотню боевиков, с единственной целью – вклиниться в передел власти и влияния, пока в стране царит дурдом. Понятное дело, что «День вежливости» и последовавшие за ним события похоронили планы бандита Сенченко, отчего тот готов биться в корчах и душить земляков во всевозможных блокадах.

Самые тупые и муторные «свидетельства» выдают грантоеды и грантоедки из ялтинского рассадника «Альменда», канализаторы из «Крымского центра журналистских расследований» и проукраинские «активисты», топившие за полный контроль ВМС Украины над Севастополем. После событий весны 2014 года вся эта шелупонь подалась в Киев и уже там расползлась кто куда – топтать полянку «правозащитной деятельности» или гавкать с площадки «Крым.Брехалий».

Собственно «свидетельские показания» занимают у этой категории громадян с воробьиную погадку. Всё остальное – нудные рассказы о репрессированных или выдающихся предках, как сидели на горшках в детском саду, учились-крестились-женились и, в конце концов, дошли до жизни такой.

Всё вместе и порознь это подано настолько тоскливо и безблагодатно, что способно заинтересовать исключительно специалистов-психиатров в области депрессивных состояний, а также редких любителей графоманской писанины.

Организаторов этого шоу суицидников – Кориневича и Дробовича, на деньги USAID – хочется поздравить с очередным провалом и попросить действовать и далее в том же духе. В следующий раз срывать покровы вы соберётесь не в Симферополе, и даже не в Киеве, а где-то в схроне под Здолбуновым, если в тех краях к тому времени ещё останутся деревья…