Зять Кучмы запускает антироссийский проект совместно с американцами

12.12.2018, Киев, Игорь Петров

Американский «Атлантический совет» заявил о запуске на Украине «Рабочей группы по предотвращению внешнего вмешательства в украинские выборы».

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили представители «Атлантического совета» и «Фонда Виктора Пинчука», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основной целью группы является «отслеживание и предотвращение вмешательства России в выборы». Этим, в частности, будет заниматься группа сотрудников киевского Центра Разумкова.

Представитель организации Алексей Мельник уточнил, что центр также будет «тестировать» информацию. Кроме мониторинга, рабочая группа будет заниматься распространением информации (читай – выгодной американцам пропаганды, но вмешательством США в выборы это, конечно же, не является).

«Мы этим все равно занимаемся, но сейчас наши возможности увеличились. Получив такую мощную платформу, мы расширяем спектр аудитории, особенно западной. Наши бюллетени будут получать около тысячи подписчиков. Еще одна задача – предотвращение враждебных актов РФ. Если вы своевременно информированы, значит, вы вооружены и подготовлены к таким акциям. Россия, зная, что мы знаем о ее намерениях, также, возможно, удержится от радикальных действий.

Это все касается не только зоны вооруженного конфликта, это намного шире. Все, что потенциально будут делать силовые структуры (РФ) тут, в Украине, мы будем отслеживать, анализировать и максимально нивелировать», – сказал Мельник.

По словам старшего стратега и руководителя группы по кибербезопасности «Атлантического совета» Лауры Галанте, одним из результатов деятельности рабочей группы будет предоставление гражданам Украины ясного анализа, у каких деятелей «иностранный, потенциально российский нарратив».