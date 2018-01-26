26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Аваков обьяснил, зачем нужны полицейские вертолетчики в карпатских горах

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, чем будет заниматься вертолетный отряд службы реагирования, который планируется создать в 2018 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил сегодня во время вручения техники и квартир хмельницким спасателям, сообщает пресс-служба ведомства.

«2018 год ‑ это год Службы по чрезвычайным ситуациям. Уже в этом году Украина получит первый мобильный отряд ‑ вертолетный отряд службы реагирования. Это позволит нам перейти на новый качественный уровень обеспечения. Около 55 вертолетов обеспечат систему покрытия по всей стране. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, вызовы уголовного характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда человека из отдаленного региона надо будет доставить к медику-специалисту. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах», ‑ сказал Аваков.

По словам министра, вертолетная служба реагирования является совместным проектом Украины и Франции. Как отмечается, специалисты отряда будут сотрудничать с полицией и Национальной гвардией, в случае чрезвычайных ситуаций с уголовной составляющей. Кроме того, они будут задействованы для работы в горах.