28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Выяснилось, как одиозное промайдановское издание связано с виллой Авакова в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал героем очередного резонансного антикоррупционного журналистского расследования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание «Наши деньги» сообщает, что в 2017 году Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Об этом свидетельствуют документы из делового и имущественного реестров Италии.

Вилла состоит из 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тыс евро.

Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном.

Схема приобретения виллы не была простой. В 2017 году фирма «Avitalia S.R.L», владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму «Ferdico S.R.L». 03.02.2017 года «Ferdico S.R.L» получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На тот момент фирма Авакова «Avitalia S.R.L» уже на 100% владела «Ferdico S.R.L».

Перед самым слиянием владелицей «Ferdico S.R.L» стала Виолетта Амирян — дочь члена наблюдательного совета аваковского акционерного общества «Инвестор» Ашота Амиряна. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором «Ferdico».

До семьи Амирян главой «Ferdico S.R.L.» была Ирина Кужель, а членами совета директоров — Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник «Ferdico S.R.L.» (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова — трое из шести соучредителей общественной организации «Институт Горшенина». Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Омельченко — один из бенефициарных владельцев ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Ирина Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin. Проектом Института Горшенина является интернет-издания «Левый берег», которое активно пиарит подконтрольные Авакову нацистские вооруженные и политические структуры вроде «Азова» и партии «Национальный корпус».

При слиянии с компанией «Avitalia S.R.L» уставный капитал «Ferdico S.R.L» составил 30 тыс евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тыс евро стал владельцем недвижимости на 774 тыс евро. При этом соответствующие изменения в итальянский реестр недвижимости по состоянию на февраль 2018 внесены еще не были — вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на «Ferdico S.R.L».

Как показывает анализ деклараций министра Авакова, крупнейшие финансовые успехи министра начались после Майдана.

В 2011 году Аваков владели лишь 2,4 млн. грн. Почти половину из этой суммы составила номинальная стоимость ценных бумаг, остальное — это взносы в уставные капиталы предприятий, годовой доход всей семьи, деньги в банке. При этом не учитывались произведения искусства, драгоценностей и т.д., стоимость которых в декларациях не указана. Также сюда не вошла стоимость недвижимости.

2012 Аваковым было не до финансов. Генеральная прокуратура открыла против Авакова как бывшего председателя Харьковской ОГА уголовное производство за превышение служебных полномочий. Речь шла о незаконной передаче в частную собственность 55 га госземли сельскохозяйственного назначения стоимостью 5,5 млн грн в поселке Песочин Харьковской области. Авакова объявили в международный розыск и задержали в Италии, в городе Фрозиноне, где регистрировались «Avitalia S.R.L» и «Ferdico S.R.L». Впрочем, итальянский власти зафиксировали в обвинениях против Авакова политические мотивы и отказалась экстрадировать чиновника в Украину.

В 2013 году состояние Авакова выросли до 11, млн грн. В 2014 семья Авакова владела уже 37,12 млн. (доход, вклады, ценные бумаги и т.д.), при этом Avitalia S.R.L. принесла министру 65 тыс. евро дохода, а его жене – 1,56 млн. евро.

В 2015 году у Авакова появилось 453 тыс. долларов, 148 тыс евро, 16,61 млн грн, 2,1 тыс фунтов стерлингов и финансовых обязательств на 5 млн грн и 1,45 млн евро. При этом 3,6 млн. грн семье Аваков заплатил Ашот Амирян. По данным НАПК, 1,45 млн грн из этой суммы Амирян отдал за картину художника А. Попова «Портрет девушки».

По состоянию на 2016 год семья министра владела 1,69 млн. евро, 448 тыс. долл., 12,14 млн. грн, 870 британскими фунтами, 3015 канадскими долларами, 96 тыс японских иен. Из этих денег жена министра Инна Авакова указала 1,45 млн евро как остаток денег от продажи доли в некой фирме за рубежом стоимостью в 1,5 млн. евро. Отдельно 5 млн грн — обязательства по предварительному договору купли-продажи доли в ООО «Астра-Финанс», которое возникнет в случае реализации опциона на покупку такой доли. Также Аваков отметил, что является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний — «Ulisse Management Limited» и «Fontana Management Limited».