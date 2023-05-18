2022 год стал рекордным для новых товарных знаков в РФ – эксперт

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Несмотря на военный конфликт и наложенные экономические санкции, в 2022 году Россия побила свой исторический рекорд по количеству зарегистрированных торговых знаков.

Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Роман Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Роман Захаров представил результаты исследования «Тенденции роста подачи заявок», согласно которым в 2020 году в России всего было зарегистрировано 93 926 товарных знаков, в 2021 – 107 030, а в 2022 году – уже 112 041.

«Нужно отметить, что этот рост был обеспечен, в том числе на фоне спада количества иностранных заявок. Несмотря на то, что даже было определённое снижение по подаче в Россию иностранных заявок, тем не менее, российские заявители с лихвой компенсировали это падение. Наверное, это самый большой рекорд за всю историю существования системы регистрации товарных знаков. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в этом году. Показатели, которые дают основание так полагать, сейчас есть», – сказал Романов.

Всего в 2022 году в РФ зарегистрировали товарные знаки 90 033 отечественных заявителей, и 22 008 иностранных.