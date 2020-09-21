21.09.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Выборы, Политика, Украина
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«25 октября наступает полный крах Украины» – Дроздов


После местных выборов на Украине, которые запланированы на 25 октября, на трети территории страны победу одержат «реваншисты» и олигархические кланы, а в остальных регионах одни коррупционеры в вышиванках сменят других.

Об этом в эфире своего видеоблога сказал одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политических методов победы украинского на Украине нет. Не с этим народом, не с этой избирательной системой, не с этими олигархами, перекрашенными в сине-желтых. Поэтому давайте себя не обманывать. Я что, не вижу, какие это будут советы?

25 октября, запоминайте эту дату, – дата полного краха Украины и реванша на плюс минус трети территории. Посмотрите за кого там проголосуют: тотальная победа ОПЗЖистов в своих округах, все города-миллионники переизберутся, потому что мафия, которая пустила руки в застройки, которая пустила в договорняки – всех устраивает», – заявил Дроздов.

Также он возмутился избирательным законодательством, которое, по его словам, придумано таким образом, что на выборах могут соревноваться только миллионеры.


«Все дружат, пьют бурбоны, бренди, ходят на кофе, все хотят там затесаться, потому что нужно пару гривен заработать, профессией он же не заработает, а там дадут. Там депутатов фракции посадят на платное голосование, на гонорары, на ежемесячные зарплаты, которые украинские национально-демократичные силы ежемесячно выплачивают теневым способом в конвертах своим депутатам.

А вы думаете, почему те на митинги бегают в вышиванках, за спасибо что ли, смешные, что ли? Они сидят на ставке партийной, у них даже такая часть расходов есть – конвертно-партийная ставка. Поэтому ясно, что все они рвутся идти в политику. Никто не будет менять систему, потому что она всех устраивает», – сокрушался Дроздов.

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