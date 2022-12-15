43% украинских домохозяйств исчерпали свои сбережения

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Несмотря на морозы и дефицит электроэнергии, абсолютное большинство граждан Украины не готово покидать свои дома.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте Международной организации миграции, проводившей опрос на эту тему.

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«Даже в случае продолжительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, двое из трех опрошенных говорят, что не покинут свой дом. В то же время частные ресурсы для выживания истощаются, ведь 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения. Чтобы сэкономить, 63% респондентов ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива», – отмечается в публикации.

По словам главы представительства МОМ на Украине Ан Нгуена, почти 18 миллионов человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

«Мы должны поддержать их во время зимы, особенно тех, кто не имеет доступа к убежищу и теплу. МОМ призывает к увеличению усилий, поскольку потребности растут каждый день», – сказал Нгуен.