50 оттенков зеленого. На Украину надвигаются новые выборы

16.09.2019, Киев, Сергей Устинов

Увольнение всем составом оставшегося в наследство от Порошенко Центризбиркома вновь оживило популярные сразу после триумфальных для «слуг народа» итогов июльских выборов в Раду, но поутихшие было к началу нового политического сезона разговоры о досрочных местных выборах.

Действительно, мэры и местные советы – от сельского до областного уровня – это единственный островок во власти, который еще не накрыла с головой «зеленая волна», успешно подмявшая под себя президентскую канцелярию, Кабмин, областные и районные администрации и силовые структуры. Логика идущих сейчас процессов концентрации власти в одних руках объективно делает досрочные местные выборы безальтернативным вариантом для Зеленского и Ко. Так что вопрос «Зачем?» на повестке дня уже не стоит. Остались лишь вопросы «Как?» и «Когда?».

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И вот тут могут быть варианты. Давайте их рассмотрим, а заодно порассуждаем о том, в какую сторону изменится привычный политический ландшафт на местном уровне, и кто от этого выиграет, а кто проиграет.

Прежде всего, возможные изменения коснутся электоральной вотчины Зеленского – областей юго-востока. Отсутствие в примеряемой сейчас на голову бывшего всеукраинского шута, а ныне Владимира Александровича президентской короне таких стратегических бриллиантов, как Одесса, Харьков и Днепропетровск, делает саму корону несколько неполноценной и ненастоящей. Поэтому борьба за эти стратегические узлы, а заодно и за контроль над столицей ведется уже сейчас – пусть и не в электоральной плоскости.

При этом, в каждом из упомянутых городов ситуация разная. Если в случае Днепропетровска речь идет лишь о сведении давних личных счетов с когда-то верным, а затем переметнувшимся в лагерь Порошенко мэром Филатовым, то в Одессе и Харькове сидят два «столпа» условно «ватного» лагеря – многократно менявшие сюзеренов и присяги, но сохранявшие вследствие этого часть контроля над своими вотчинами мэры Кернес и Труханов.

С одной стороны, вовремя заключенный союз с Коломойским помог каждому из них в свое время сохранить власть и даже переизбраться. С другой стороны, участие в последнем политпроекте Коломойского – не преодолевшем пятипроцентный барьер и так и не попавшем в Раду «Оппозиционном блоке» не принесло ни Кернесу ни Труханову никаких выгод – своих людей в парламент они не провели и свое лоббистское влияние на Киев не расширили.

Более того, оба «крепких мэра-хозяйственника» электорально проиграли свои вотчины новой президентской партии «Слуга народа». Но даже в сильно ужавшемся количественно и процентно «антимайданном» кластере Кернес с Трухановым не принесли Оппоблоку ожидавшегося от них приданого в виде админресурса и голосов, проиграв в этом смысле группе Фирташа-Левочкина-Медведчука.

Оказалось, что популярность обеих «мэров-мастодонтов» в своих городах, их влияние на процессы и умы были сильно переоценены, и после 21 июля окончательно перекочевали на полки магазина уцененных политических товаров.

Да и у Зеленского увидели, что не так страшны Кернес с Трухановым, как их малевали политтехнологи, что обоих мэров можно легко «сделать» на их же территории даже без привычного оружия Порошенко в виде дамоклова меча уголовных дел, под которыми до сих пор ходят оба градоначальника.

Так что грядущие досрочные местные выборы с высокой долей вероятности доведут начатый в июле процесс до логического завершения и окончательно приведут местный политический ландшафт к единому цвету и знаменателю.

При этом, встречающиеся сейчас у иных обозревателей мнения об имеющихся у Кернеса с Трухановым возможностях перехитрить собственную политическую судьбу за счет объединения со структурами Медведчука лишены всяких оснований, да и здравого смысла тоже. Нет, конечно, украинская политика – дело такое. В ней возможны любые, самые невероятные комбинации. Однако их результативность представляется нулевой. Сама идея получить некий положительный результат, не меняя состав актеров, уже не единожды доказавший свою непригодность – это что-то из серии крыловского «квартета».

Так что, скорее всего, очень скоро и Кернес и Труханов вместе со своими клиентелами уйдут в историю. Кто-то из людей уровнем пониже подсуетится, вовремя переориентируется и найдет новых хозяев и покровителей, но в целом и для Харькова, и для Одессы настанет новая эпоха. Которую можно назвать «постватной», поскольку к власти на местном уровне придут люди, которые не будут иметь Партии регионов в своем политическом анамнезе. Что это будут за люди, – пока сказать трудно, но ясно одно – искать их следует за пределами привычной всем и изрядно засаленной колоды известных политиков. Схема кадрового отбора у Зеленского в общем, известна и пока что серьезных сбоев не давала. Главные достоинства кандидата в ней – «не был», «не состоял», «не привлекался».

Стоит ли традиционному «антимайдановскому» электорату сильно переживать прощание с «плохими Генами?». Ведь, говорят, будто только на них и держится «традиционная» для этих городов-миллионников гуманитарная политика. Думается, что это все же сильное преувеличение.

К тому же, поражение Кернеса с Трухановым откроет окно возможностей для формирования на юго-востоке каких-то новых политических сил плюс-минус той же идеологической направленности, но лишенных того токсичного и одиозного бэкграунда с отчетливым криминальным душком, который привносили сходящие сейчас со сцены политические долгожители.

Понятно, что гарантий никто не даст, что это шанс, который не получка и не аванс, и выпадает лишь раз, но попробовать все же стоит. В конце концов, в постмайданной части спектра за эти годы сменилось уже несколько поколений политиков, что, несомненно, пошло на пользу этим силам, как и любая новая кровь.

Та же история произойдет во Львове, где закончится эпоха многократно перехитрившего самого себя «голубого воришки» Садового. Правда, поставить стопроцентно своего человека во главе столицы Галичины Зеленскому будет сложнее, чем в Харькове или в Одессе. Ведь речь идет о единственном регионе, где нынешний президент проиграл выборы и где сильны правые настроения, и фактор борьбы за электоральное наследство Порошенко значит больше, чем фактор интриг в Офисе Зеленского.

Но, так или иначе, пусть шансов поставить «своего» на Львов у Зе и меньше, но они есть. Что же касается большинства областных центров южной и центральной Украины, то тут без вариантов – место нынешних мэров-клептократов займут «зеленые» болванчики, главным достоинством которых будет умение колебаться вместе с линией партии. А о том, хорошо это или плохо, судить будут уже избиратели спустя несколько лет.

На сегодняшний день на Банковой и в близких к ней кругах акционеров новой власти нет единого мнения относительно сроков и процедур проведения таких досрочных выборов на местах. Роспуск старой ЦИК и назначение новой, в которой уже не будут представлены интересы Порошенко и его партнеров, несомненно, усилит «зеленые» позиции накануне выборов. А сохраняющаяся положительная рейтинговая динамика оставит лишь один шанс на какое-то подобие соревновательности и конкурентности – в тех случаях, если акционеры «Зе» не придут к общему знаменателю и выставят нескольких кандидатов от разных групп.

Ответ на вопрос «Когда?» затрудняет неясность со сроками проведения анонсированных непопулярных мер в экономике и социалке. Очевидная логика подсказывает необходимость проведения выборов до, а не после принятия таких мер – в тот временной промежуток, когда реформы уже проведены, но население еще не успело ощутить их возможные негативные последствия. Однако многое из происходящего сейчас на украинском политическом олимпе заставляет осторожно относиться к очевидностям и внимательно присматриваться к вещам не очевидным.

В условиях, когда доверие к президенту больше 70%, есть вероятность принятия высокорисковых решений – ведь высокий рейтинг все спишет, а победителю – море по колено. Да и потом, неизвестно, в какие сроки Банковая обещала внешним кредиторам решить вопрос с рынком земли, например. Вполне возможно, что у Зеленского просто нет такого лага времени, чтобы успеть и землю пустить в оборот, и выборы победно провести. Так что вопрос со сроками пока остается открытым.

Наконец, сейчас об этом говорят уже практически открыто, досрочные выборы могут стать прологом к более значительным по влиянию на судьбу страны событиям. Таким, как референдум по Донбассу. Подконтрольная ЦИК и зачищенная власть на местах могут подтолкнуть Зе!Команду к реализации одной из своих давних идей, озвучивавшихся на заре президентства Зеленского – прикрыться мнением народа от критики в вопросах внешней повестки. Но это уже тема отдельного разговора.