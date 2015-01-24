В Италии начнут испытания российской вакцины

24.03.2021, В Италии начнут испытания «Спутника V»Москва, Игорь Петров

Римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнет совместное с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи исследование эффективности российских антиковидных вакцин.

Об этом на конференции в ТАСС сообщил директор института Спалланцани профессор Франческо Вайя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«(Мы решили провести) обмен исследователями и биологическим материалом сразу после подписания меморандума о намерениях между нашими институтами. Это впервые в Европе, чтобы два столь важных института исследовательских институтах организовали такой обмен, который на этом не заканчивается и продолжится во времени.

Мы подчеркиваем, что наука нейтральна, наука должна быть удалена от промышленных интересов, геополитических интересов. В центре науки так или иначе всегда должны быть интересы граждан и пациентов. И мы, и институт Гамалеи поставили в центр абсолютно необсуждаемые темы, а именно – потребность в поставках вакцин и эффективных вакцин.

Мы исходили из публикаций, которые говорили о 91,6%-ной эффективности вакцины. Мы считаем, что это абсолютно эффективно.

Обмен биологическими материалами – очень важный момент потому что в Спалланцани мы изолировали и секвенировали и английский и южноафриканский и бразильский штамп. Общественное мнение очень обеспокоено – мы видели, что вакцины зачастую не покрывают данные варианты.

Но обмен биологическими материалами, которые российские коллеги обязались привезти сюда в Спалланцани позволит нам удостовериться на основании лабораторных исследований, которые мы будем проводить вместе, насколько «Спутника V» будет в состоянии (и вроде бы это обнадеживает до сих пор) производить нейтрализующие антитела относительно мутированного вируса с английским, бразильским или южноафриканским вариантом.

Еще более интересный момент, который касается важнейшей для международного медицинского общества темы – эти исследования позволят нам проверить, организовать экспериментирование, которое позволит нам вакцинировать или повторно вакцинировать добровольцев, которых мы вакцинировали в свое время в Италии на первой стадии в августе.

Либо же проверить случаи, когда разные вакцины привели к неудаче – в таком случае спутник, может быть, наоборот, сможет покрыть эти недостатки.

Мы гордимся и рады, что мы нашли в «Гамалее» очень хороших коллег которые готовы сотрудничать. Это – доказательство того, что наука может преодолеть преграды и, когда хочет я вести диалог, она может ориентировать политическую дискуссию», – сказал ученый.

Исследования начнутся уже в апреле.

«Буквально на днях мы подпишем с коллегой Гинзбургом наш меморандум, вышлем на одобрение министру, который сейчас находится здесь. Я надеюсь, мы сможем утрясти все бюрократические вопросы. Я убежден, что если мы будем работать интенсивно и с энтузиазмом (я уверен в нас и в «Гамалее»), что в апреле мы будем готовы внести свой вклад», – сказал Вайя.