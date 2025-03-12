«Мы с Путиным боремся или провоцируем гражданскую войну в ЕС?» – румынский евродепутат

Константин Серпилин.  
12.03.2025 09:59
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, Румыния, Украина


Внутренняя политика руководства ЕС разрушает Европу и никак не способствует её безопасности.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Румынии Адриан-Джордже Аксиния, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутренняя политика руководства ЕС разрушает Европу и никак не способствует её безопасности. Об этом...

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«Нет никаких сомнений, кто агрессор, а кто жертва. Агрессор – Россия, а жертва Украина. Нет никаких сомнений в том, что у России ничего не получится. Единственное, что может остановить Россию – это реальная сила. И общее направление на укрепление европейской армии – это хорошо. Но вы не сможете уйти от фундаментальных вопросов. Вы говорите о безопасности Европы, это замечательно.

Я хотел бы спросить – как безопасность Европы обеспечивается отменой выборов в Румынии и недопущением к ним кандидата, набравшего 50% голосов? Как уничтожение оппозиции, отбирание денег у оппозиционных партий и посадка в тюрьму оппозиционеров служит безопасности Европы? Как ваша миграционная политика обеспечивает безопасность в Европе?» – наседал румын.

«И главный вопрос: вы хотите, чтобы Европа защищалась от внешних угроз или чтобы европейцы убивали друг друга? Вместо того, чтобы объединять Европу перед лицом угроз, как обычно, вы выбираете свои личные интересы», – добавил Аксиния.

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