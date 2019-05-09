09.05.2019, Харьков, Яков Бабаевский
 
Общество, Политика, Украина, Харьков
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9 мая в Харькове: от чего рвутся «газовые баллоны» у свидомитов

Пятилетка интенсивной нацификации нисколько не изменила отношения большинства харьковчан к празднику Победы. Но существенно сузились возможности в полной мере проявить это отношение.

9 мая на Мемориал Славы традиционно пришли тысячи харьковчан. И так же, как в последние годы, испортить праздник пытались радикалы и кучка городских фриков. Они навязчиво стремились сообщить колонне празднующих людей о своем неизбывном трауре по случаю Дня Победы. То красно-черную тряпку совали в кадр. То орали: «Врагам украинской нации — трижды смерть, смерть, смерть!», «Бандера, Шухевич — наши герои!».

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Харьковчане резонно задавали вопросы полицейским, которые стояли кордоном между празднующими людьми и скорбящими «свидомыми»… Что делают эти орущие умалишенные у Мемориала? Почему они разжигают межнациональную рознь? Почему эти правонарушения и провокации не пресекаются?

Цитатой дня стал ответ Геннадия Кернеса одному из радикалов, пожелавшего ему упасть. «Ты сам упадешь головой в унитаз», — невозмутимо произнес харьковский мэр, сидящий в инвалидном кресле.

Между тем куда более резонансным высказыванием Кернеса оказалось его вчерашнее обращение по поводу двух петиций, зарегистрированных на сайте Харьковского горсовета, городского головы и исполкома. Первая — с требованием убрать «замызганное одоробло» (палатку  ̶м̶а̶р̶о̶д̶ё̶р̶о̶в̶  волонтёров АТО с пафосным названием «всё для победы») с исторического центра Харькова и самой большой площади Европы. Вторая — вернуть проспекту генерала Григоренко его историческое название — имени маршала Жукова. За первые же сутки первая петиция набрала более шести тысяч подписей, вторая — более четырех тысяч. 8 мая Кернес написал: «Я думаю, что если эти две петиции наберут необходимое количество голосов — а это 5 000 — я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь. На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я — за то, чтобы ее убрать. С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба — достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов — кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма — переоценить невозможно. Вывод — харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов, — предложенное в них не останется на бумаге».

Как только было опубликовано это заявление мэра, сразу же рванули «газовые баллоны» на «свидомых» пабликах, на страницах известных городских провокаторов и просто национально озабоченных граждан. На паблике «Инфоцентр Евро Харьков» появилось истеричное воззвание ко всем украинским властям сразу: «Я, Борис Редин, как один из заявителей палатки, участник событий 2014 года в Харькове, волонтер АТО и ООС хочу открыто заявить…» Все адресаты (оба президента — уходящий и приходящий, спикер Верховной Рады, губернатор) уже должны были бы напрячься от чрезвычайной важности этого обращения Редина… Но длинное воззвание свелось к простейшему требованию: дайте «бабок» на развитие «важного объекта» (стратегического во всех отношениях), каковым является волонтерская палатка в центре города. А чтоб никто не сомневался во вменяемости автора эпохального обращения, Редин предложил еще и такое, цитирую дословно: «провести разъяснительную работу про маршала Григория Жукова и его преступления, почему его имя включено в список декоммунизации». Все эти публичные заявления «борца с Григорием Жуковым» говорят о том, что его палатку городским властям следовало бы перенести на территорию Сабуровой дачи, где квалифицированные психиатры могли бы оказать волонтеру всю необходимую помощь.

Известный в узких неадекватных кругах провокатор, вандал и активист маргинальных организаций Вадим Поздняков тоже блеснул клиническими отклонениями и откровениями относительно бюста Жукова, установленного на том самом проспекте, которому харьковчане требуют вернуть имя Маршала Победы. Он написал в Facebook: «Год назад Жуков пал, однако его утром вернули коммунальщики. В этом году такой ошибки не должно быть, и я, со своей стороны сделаю всё, для того чтоб это воплотить». Таким образом, Поздняков облегчил нерасторопной реформированной полиции работу и по прошлому эпизоду, и по будущему.

Но вернемся от неадекватов к нормальным харьковчанам… Накануне Дня Победы ветераны харьковского «Беркута» приводили в порядок несколько памятников советским воинам за городом и на окраине. А 9 мая они обеспечивали подвоз нескольких ветеранов Великой Отечественной войны из своего района на Мемориал. Об этом «Политнавигатору» рассказал глава ветеранской организации «Беркута» Геннадий Тумко: «В Покотиловке в 2010 году Южной железной дорогой был установлен памятник погибшим пленным красноармейцам и партизанам. В феврале 1943 года немецкие каратели и полицаи просто заживо сожгли пленных в железнодорожных постройках. Есть сведения о 200 погибших. За этим памятником ухаживают работники железной дороги, местная школа, ну и наша общественная организация. Плитки, разбитые вандалами, заменили, подкрасили…»

Ветераны «Беркута» привели в порядок и еще один памятник, на Холодной горе, возле стадиона «Трудовые резервы» (там был концлагерь; на этом месте фашисты расстреливали красноармейцев, коммунистов).

Геннадий Тумко отмечает, что акция «Ничто не забыто, никто не забыт!» охватывает всю Украину: ветеранские организации «Беркута» в разных регионах взяли шефство над памятниками советским воинам.

«Мой дед Иван Евдокимович Назаренко начал войну в 1941 году, когда ему было 20 лет, и закончил в Берлине, — рассказывает Геннадий. — Я храню все его награды: орден Красной Звезды, медали “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За взятие Варшавы”, “За взятие Берлина”.  Он служил еще и полтора года после войны. Потом вернулся на родину, в Полтавскую область. В 1994 году его не стало. Вот для меня герои — мой дед и такие же миллионы советских солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. А Бандера и Шухевич, по которым в Молодежном парке в эти дни камлают и служат какие-то панихиды, для меня никакие не герои».

Геннадий Тумко на своем микроавтобусе привез ветеранов Великой Отечественной войны на Мемориал. «Беркутовец» понимает: помимо того, что старикам сложно бывает добраться до лесопарка, еще и здесь их могут поджидать всякие неприятные сюрпризы. Поэтому надо оградить ветеранов от лишней нервотрепки, сопроводить их. Геннадий говорит: «Мы спокойно возложили цветы. Были там и 20-30 негодяев, которые кричали что-то типа «Москаляку на гилляку! Бандере слава!» Но полиция отделяла их от подавляющего большинства, состоящего из адекватных людей. Их никто не боится. Наше дело правое».

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