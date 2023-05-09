9 мая в Киеве. Последний парад и задница Урсулы в великом соборе

День Великой Победы в Киеве прошел под знаком полного запрета. В парке Славы, где прежде собирались для поминовения бессмертного подвига советского народа десятки тысяч людей, было пустынно. Лишь несколько ветеранов Великой Отечественной и более молодых людей пришли к Вечному огню возложить цветы. Они не побоялись репрессий. Их красные розы и гвоздики диссонировали с желто-синими венками, появившимися с утра пораньше.

«Жовтую блакыть» привезли замы мэра Кличка, заехавшие в парк Славы перед работой. Что их побудило, вернее, кто, предположить несложно: их начальничек, имеющий в народе интеллектуальную кличку «Пидаля». А вот что подтолкнуло Пидалю на подобный шаг, угадать труднее. Может, ему погибшие родственники приснились и сказали: иди, иуда и паскуда, и возложи! А может, сам решил подсуетиться, даже отбитыми мозгами скумекав, что в свете давней конкуренции с Зеленским неплохо бы поиметь на будущее в активе видимость противоречия центральной власти.

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Как бы то ни было, ж/б венки появились первыми. И сие неудивительно, поскольку полицейские патрули с рассвета заблокировали вход к монументу, пуская только чинуш. Правда, потом в системе что-то перещелкнуло, и к огню смогли пройти простые киевляне. Почему держиморды стали их пропускать, не слишком ясно. Но есть вполне обоснованные предположения, что это произошло в связи с прибытием в Главхутор некой толстопопой тети в синих джинсах, из боязни подпортить ее визит какими-либо эксцессами.

Напомним, что 8 и 9 мая, якобы из соображений безопасности, в украинской столице были запрещены любые массовые мероприятия. «Полициянты» усиленно патрулировали скверы, парки и улицы, особое внимание уделяя местам возможных возложений цветов. Которые тоже были воспрещены, не говоря уже о георгиевских ленточках, советской символике и т.д. Сейчас их ношение – прямой путь в кутузку. Немногим оставшимся в живых ветеранам даже запретили надевать фронтовые награды. И все же они и их благодарные потомки вышли на запретный парад.

-Если вы помните, в фильме Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» были показаны кадры последнего парада членов «Рот Фронта» Эрнста Тельмана, прошедшего в Берлине после прихода к власти Гитлера, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской Лавры Олег. – Там по улице прошло несколько человек с поднятыми руками и сжатыми кулаками. Конечно, все они потом были репрессированы… Вот таким же парадом показалось мне и сегодняшнее чествование солдат-освободителей, спасших мир от «коричневой чумы».

Да, искренних, живых роз и гвоздик было гораздо больше, чем фальшивых желто-синих, мертвых «квиток». Хотя и намного меньше, чем в предыдущие годы. А людей, посмевших прийти и помолиться о павших – вообще единицы. Один из них – православный батюшка на фото ниже.

К сожалению, и этот малочисленный, но героический парад укронацистам удалось испохабить. Не путем насилия (его применять не решились в связи с приездом упомянутой мадам), но путем лукавства. Сервильные медийщики уцепились за старого-престарого ветерана, который начал у Вечного огня клясть СВО. Тот ли это ветеран, который на давних, ещё времен Порошенко, билбордах пожимал руку ровеснику-оуновцу, или другой, неизвестно. Но факт циничного мастерства укропропаганды налицо.

– Скажу вам честно, – горестно вздыхает Олег, – не будь этой вялотекущей шизофрении с войной, а будь победа в первые дни, на которую мы все надеялись, не было бы, наверное, и подобных заявлений.

Впрочем, другие ветераны говорили корреспондентам, что отказываться от 9 Мая не собираются.

А тем временем Зеленский радушно привечал ту самую дамочку в синих штанах. Еврокомиссар Урсула фон Дер Ляйен почтила своим присутствием Главхутор ни раньше ни позже, но аккурат в день Великой Победы. Однако же не в честь этого события, а по поводу объявления Зеленским 9 мая днем Европы.

Вертясь перед комиссаршей на пупе, обер-фигляр притащил ее не куда-нибудь, а в великую православную святыню – Собор Софии Киевской. Куда она и заявилась, в штанах и без головного убора, даже не дав себе труда проявить такт и уважение к религиозным чувствам народа страны, в которую приехала.

– Удивляться нечему, – усмехается Олег. – У них все идёт по плану. Сатанизм на марше. Меня удивляет только позиция некоторых священнослужителей. Например, один из монахов УПЦ , известный поэт, с утра пораньше наваял стишата, где вместо «Слава Богу!» пишет «Слава ВСУ!» И благодарит вояков, что сбили «рашистскую» ракету в ночь с 8 на 9 мая. А о том, что ее, летевшую, скорее всего, на конкретный стратегический объект, украинские ПВО сбили над жилыми кварталами, не упоминает.

Но не все священнослужители УПЦ вместо поминовения героев Великой Отечественной войны стали восхвалять ВСУ. Во многих храмах прошли панихиды по павшим на полях сражений в 1941-1945 годах. А другой священник-поэт, настоятель одного из монастырей, написал следующие строки:

В могилах плачут деды, Медалями звеня, О том, что день Победы Украли у меня!

-Воры, укравшие великий день, нынче на Украине процветают,- говорит Олег. – Но я твердо верю, что наша победа грядет. И что сегодняшний парад – не последний.