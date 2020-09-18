«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками

18.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Для вооружённых сил западных стран Донбасс представляет собой идеальный полигон для обучения своих солдат в условиях реальной войны – с бронетехникой, артиллерией и чёткой линией фронта.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukr-Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю лично поляков из военной разведки Польши, которые приезжали на Донбасс именно для получения боевого опыта, потому что на Донбассе идёт война в классическом понимании – с линией фронта, с артиллерийскими ударами.

Был момент, мне рассказывал один офицер украинских ДШВ – в Яворове Львовской области большой полигон, и там сейчас большой учебный центр. Там на постоянной основе находятся американские, британские, канадские подразделения, инструкторы и даже развёрнутые линейные части ВС этих стран, и они проводят подготовку украинских военных.

И мне рассказывали, как британский офицер проводил у них семинар на тему «Оборона блокпоста». А он воевал в Ираке, и Афганистане и рассказывал, что вот, в случае чего, мы занимаем позицию, вызываем авиацию, обстрел, сектора, минные поля и так далее.

И тут встал украинский офицер и говорит: скажите, а что делать, если по блокпосту наносят удар «Градами»? Британец впал в замешательство.

И тут ему второй вопрос: а что делать, если на блокпост идёт танковая атака, а у нас всего два противотанковых гранатомёта, и один не работает?

Британец сказал: «я не знаю, потому что такого быть не может».

Естественно, украинские офицеры сказали: «чему вы нас можете научить?» – рассказал экс-спецслужбист.

Он объяснил, что британец воевал против партизанских сил, как в Ираке и в Афганистане, а на Донбассе – война в классическом понимании, когда обе стороны находятся примерно на одном технологическом уровне.

«То есть, тут и артиллерия, и танки, и беспилотники с обеих сторон. Поэтому приезжают учиться, приезжают получать боевой опыт. Это правда», – добавил Василий Прозоров.