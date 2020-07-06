06.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«А Колю куда?» – о чем Лукашенко торгуется с Кремлем


Кремль продолжает торговаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о создании единого государства, но пока не предложил ему достойной цены.

Об этом главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президента не наклоняют, президента покупают, с ним торгуются. Ну, иногда запугивают», – сказал Венедиктов.

Он рассказал, что полтора года назад в Шанхае Лукашенко предложил Путину по очереди быть то президентом, то вице-президентом Союзного государства.

«Я думал, что это анекдот, пока один из членов белорусской делегации не сказал мне: «А что, все это знают. Что здесь несправедливого? А они ему какой-то парламентский пост».

Это вопрос цены. В Кремле партия торгашей, а не кровавые убийцы. Дело не в Лукашенко, а в том, что предложат. У него товар. Он слушает внимательно, но дайте цену. Председатель парламента – это же унижение. А Коля? Куда Колю, сына?» – сказал Венедиктов.


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