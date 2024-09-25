«А кто против?» – «Новых людей» подозревают в поддержке смены пола

Елена Острякова.  
25.09.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал


Один депутат проголосовал против запрета на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Это вызвало удивление в президиуме парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один депутат проголосовал против запрета на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена...

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«Тут Анна Юрьевна (Кузнецова — ред.) спрашивает, а кто против. Кто против?», – спросил спикер Вячеслав Володин и обвел зал тяжелым взглядом.

Зал притих.

«Возможно, кто-то ошибся, а может быть, позицию такую высказал. Коллега с другой стороны подсказывает: у нас демократия. Петр Олегович (Толстой — ред) подозревает «Новых людей», – продолжил Володин.

По словам Володина, отказ в усыновлении или опеке детей из России коснется граждан нескольких десятков стран. Спикер Госдумы напомнил, что до этого приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола.

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