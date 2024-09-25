«А кто против?» – «Новых людей» подозревают в поддержке смены пола
Один депутат проголосовал против запрета на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Это вызвало удивление в президиуме парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Тут Анна Юрьевна (Кузнецова — ред.) спрашивает, а кто против. Кто против?», – спросил спикер Вячеслав Володин и обвел зал тяжелым взглядом.
Зал притих.
«Возможно, кто-то ошибся, а может быть, позицию такую высказал. Коллега с другой стороны подсказывает: у нас демократия. Петр Олегович (Толстой — ред) подозревает «Новых людей», – продолжил Володин.
По словам Володина, отказ в усыновлении или опеке детей из России коснется граждан нескольких десятков стран. Спикер Госдумы напомнил, что до этого приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.