«А мы рассчитаемся кровью» – в Киеве хотят переложить на Запад оплату тарифов

Вадим Москаленко.  
21.04.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Вместо того, чтобы повышать тарифы на электроэнергию для населения, Киев должен выбить из западных «партнёров» дополнительные деньги.

Об этом в эфире телеканала «Мы – Украина» заявил киевский экономический эксперт Денис Безлюдько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы повышать тарифы на электроэнергию для населения, Киев должен выбить из западных...

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«Рост тарифов на электроэнергию – это вклад для населения, чтобы было больше средств для закупки того или другого? Или это не спасёт?», – спросил ведущий.

«Я бы на месте правительства население не трогал. Потому что доходы упали не только у государства, но и у населения в целом. И сейчас скидывать это на население, которое платит меньше рыночной цены… это можно рассматривать как поддержку населения государством.

У нас есть западные партнёры с их финансовой помощью. Эту ношу выравнивания и восстановления энергетики, я считаю, должны нести они. Потому что Украина платит свою цену за это – кровью своих солдат. А вот, западные партнёры должны нам помочь с восстановлением энергетики – уже за средства своих стран и населения», – сказал Безлюдько.

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