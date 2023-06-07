Абрамченко: Киевский режим устроил в Херсонской области экоцид

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Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко начала сегодня свой доклад в Совете Федерации с оценки ситуации в Херсонской области.

«Не могу не остановиться на событиях последних суток. Хочу осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области. На сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, включая детей. Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Погибли животные. На затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк «Нижнеднепровский» и уникальный природный комплекс Гилея, которые надолго утратили свою рекреационную ценность», – сказала Абрамченко.

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Она считает, что киевский режим совершил преступление, которое должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН.

«Киев просто ненавидит крымчан и фактически обнулил Конвенцию ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Мы понимаем, что эти международные преступники используют любую возможность лишь бы лишить жителей полуострова доступа к пресной воде», – подчеркнула вице-премьер.

Она заверила, что правительство РФ вместе с руководством Херсонской области предприняли необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям.

«Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической этой катастрофы», – резюмировала Абрамченко.