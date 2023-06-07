Абрамченко: Киевский режим устроил в Херсонской области экоцид

Елена Острякова.  
07.06.2023 17:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 188
 
Военные преступления, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон


Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко начала сегодня свой доклад в Совете Федерации с оценки ситуации в Херсонской области.

«Не могу не остановиться на событиях последних суток. Хочу   осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области. На сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, включая детей. Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Погибли животные.

На затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк «Нижнеднепровский» и уникальный природный комплекс Гилея, которые надолго утратили свою рекреационную ценность», – сказала Абрамченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко начала сегодня свой доклад в Совете Федерации с оценки...


Она считает, что киевский режим совершил преступление, которое должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН.


«Киев просто ненавидит крымчан и фактически обнулил Конвенцию ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Мы понимаем, что эти международные преступники используют любую возможность лишь бы лишить жителей полуострова доступа к пресной воде», – подчеркнула вице-премьер.

Она заверила, что правительство РФ вместе с руководством Херсонской области предприняли необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям.

«Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической этой катастрофы», – резюмировала Абрамченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть