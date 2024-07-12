Адмирал НАТО: Идёт самое масштабное вооружение альянса с года его основания

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Страны НАТО взяли верный курс на тотальную милитаризацию, что не должно мешать поддержке ведения боевых действий с РФ руками Украины.

Об этом на одной из панелей натовского саммита в Вашингтоне заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас наблюдаем в ближайшие годы, вероятно, является крупнейшей перестройкой в военной организации НАТО с 1949 года, с точки зрения командования и контроля, с точки зрения возвращения к коллективной обороне, с точки зрения восстановления сухопутных войск. Всё это, конечно, связано с тем фактом, что в то же время мы должны поддерживать и продолжаем поддерживать Украину не только для того, чтобы одержать победу, но и на самом деле победить. Это чрезвычайно важно не только для Украины, но и для нас самих. Если Россия победит на Украине, это не будет концом войны, это станет началом ещё большей нестабильности в мире. Это пугающий сигнал для других автократических государств, которые будут думать, что выгодно иметь силу, превышающую правила», – вещал Бауэр.

Также он призвал к моральной поддержке киевского режима.

«Я думаю, что всем нам нужно поддерживать Украину не только оружием, но и с точки зрения их веры в то, что они способны выиграть эту войну. Я думаю, что в них это заложено», – сказал адмирал.