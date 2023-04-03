Адвокат экстремистки-беломайданщицы из РФ уверяет, что Белоруссия передаст её в Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший редактор экстремистского ТГ-канала «Черная книга Беларуси» Софья Сапега может быть передана в Россию, гражданкой которой является. Там она отсидит остаток тюремного срока, к которому ее приговорили в Белоруссии.

Об этом заявил адвоката Сапеги Антон Гашинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ходатайство о переводе дочери в Россию в Минюст РФ подали родители Софьи. Белорусская сторона дала согласие, как и сама девушка. Передача состоится после того, как российский суд установит срок отбывания наказания Сапеги в России.

«Я ничего не могу сказать в настоящий момент, у нас нет никакой информации, и никаких официальных бумаг по этому поводу», — сказал отчим осужденной Сергей Дудич.

По слухам, Сапега будет передана 6 апреля – в день, когда будет проходить Высший ГосСовет Союзного государства. Однако профессор Высшей школы экономики Андрей Суздальцев считает, что этого не произойдет.

«Очень сомнительно, чтобы Лукашенко отдал Софью. Тем более, что в Беларуси Сапегу причислили к террористам. А. Лукашенко уже обещал, но так и не выполнил своего обещания. Это традиция по отношению к гражданам России», – написал Суздальцев в своем ТГ-канале.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко отказал Сапеге в помиловании, прошение о котором она подала на его имя. Девушка уверяла, что встала на путь исправления.

Ранее Лукашенко высказался за передачу Сапеги в Россию, отметив, что ему «жалко девчонку». В МИД РФ заявили, что в российской тюрьме Сапега может со временем претендовать на УДО. В министерстве не исключили, что ее даже могут амнистировать.

Однако в Белоруссии негативно восприняли новость о возможном помиловании Сапеги, поскольку перед переводом в колонию она успела дать интервью оппозиционным СМИ, в котором заявила, что считает свою работу на экстремистском ТГ-канале «правильной». «Черная книга Беларуси» в дни Беломайдана публиковала личные данные белорусских силовиков, судей, политиков, журналистов, а также членов их семей.

В мае прошлого года Сапега была приговорена к 6 годам лишения свободы и крупному штрафу за экстремизм. В ходе следствия она дала показания на 20 своих соучастников, которые были арестованы и осуждены.

Сапега была задержана в 2021 году вместе с создателем другого экстремистского канала «Нехта» Романом Протасевичем, когда самолет, на котором они летели, совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования.