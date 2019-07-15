Адвокаты Януковича крепко прижали Луценко за покрывательство убийц на майдане

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Действия генпрокурора Украины Юрия Луценко и его команды по освобождению от ответственности лиц, подозреваемых в расстрелах на майдане в феврале 2014 года, не останутся безнаказанными.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день защитой инициирован допрос Юрия Луценко как лица, которое, используя свои служебные полномочия, предпринял все меры по фактическому освобождению от ответственности и предоставлению свободы лицам, подозреваемым в расстреле наших сограждан, в том числе правоохранителей, 20 февраля 2014 года.

Своими действиями Юрий Луценко, совместно с целой группой лиц, в которую входила зам генерального прокурора Стрижевская, используя полномочия, освободили из-под стражи, подписали необходимые документы и освободили от уголовной ответственности – в том числе Ивана Бубенчика, который согласно собранной Генеральной прокуратурой материалов был причастен к убийству трёх сотрудников правоохранительных органов», – рассказал Сердюк.

Адвокат подчеркнул, что не позволит так просто замять дело, поэтому соответствующие заявления будут направлены и в ГБР, и в курирующие антикоррупционные органы Украины американские структуры.

«Мы не дадим замять дело убийц майдана так, как этого бы хотелось Юрию Луценко и лицам ему помогающим. Сейчас будет подано заявление в ГБР против детектива, который тайно, в нарушение норм процесса попыталась засекретить, спрятать от общества дело убийц майдана, которая попыталась тайно допросить генерального прокурора в нарушение решения суда и в нарушение процесса, и данному делу будет присвоена максимальная публичность…

Кроме того, по результатам данного похода нами будет подготовлено открытое обращение, которое будет передано в Госдеп США, Департамент юстиции США и, соответственно, посольство США – как организациям, которые приложили максимум усилий для создания независимого объективного антикоррупционного органа в Украине», – добавил Сердюк.

Адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский подчеркнул, что за пять лет по делу убийств правоохранителей на майдане КПД следствия остался нулевым.

«Отзыв подозрения Юрием Луценко и его замом Стрижевской произошёл только после того, когда народный депутат Парасюк в зале судебного заседания в Печерском суде публично обвинил Луценко в том, что он призывал участников акции протеста привозить огнестрельное оружие и его применять. Я хочу обратить внимание, что на протяжении пяти лет не уведомлено ни одно подозрение ни одному участнику акции протеста по фактам убийств сотрудников милиции», – резюмировал адвокат.