Аэродромы Украины переоборудуют под авиацию НАТО

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна модернизировать свои военные аэродромы для того, чтобы принимать и размещать там тактическую авиацию НАТО.

Об этом на форуме Ukraine 30 заявил врио командующего ВВС Украины Аркадий Вашутин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вашутина, это является одним из основных направлений деятельности украинских ВВС.

«Воздушные силы должны иметь три приоритетных группы возможностей. Первая – возможность ведения противовоздушной обороны и отражение воздушного нападения противника, второе – наступательно-огневые, транспортные, разведывательные способности и третье – способности, которые обеспечивают воздушным силам организационную и техническую взаимосовместимость с силами НАТО…

Основными направлениями работы является создание условий для базирования тактической авиации НАТО, автоматизированный обмен с партнерами информации по угрозе с воздуха, подготовка войск по единым стандартам, увеличение боевых возможностей наших воинских частей и подразделений, выполнение совместных миссий», – заявил Вашутин.