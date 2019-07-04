04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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Аэропорт Женевы украинизировал Киев

Аэропорт города Женева исправил написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении в Twitter постоянной миссии Украины при Организации Объединенных Наций и других организациях в Женеве.

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“Один из главных аэропортов международной дипломатии присоединился к CorrectUA. Спасибо аэропорту города Женева за понимание и плодотворное сотрудничество! Теперь будем летать в Kyiv, а не Kiev”, – говорится в сообщении дипломатов.

Напомним, ранее 50-й аэропорт мира изменил написание украинской столицы с Kiev на Kyiv. Также национальный аэропорт “Минск”, главный международный аэропорт в Беларуси, исправил названия украинских городов Киев и Львов.

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