Агент СБУ на 12 лет отправился за решетку

Олег Кравцов.  
01.08.2023 12:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина, ФСБ


Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении жителя Краснодара, который шпионил в пользу Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в ФСБ

Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении жителя Краснодара, который шпионил в пользу...

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«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ», – говорится в сообщении.

По данным следствия, предатель по заданиям СБУ за денежное вознаграждение получал и передавал киевскому режиму «данные, которые узнал в рамках служебной деятельности и которые могли быть использованы против безопасности России».

Ранее 12 лет получил экс-сотрудник Минприроды Краснодарского края за сбор и передачу сведений зарубежной разведке, о чем сообщила пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Впрочем, в суде не назвали фамилию обвиняемого в госизмене чиновника и и не раскрыли детали уголовного дела.

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