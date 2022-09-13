Air Moldova не сдается. Чем кончится история с запретом авиарейсов в Россию?

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Молдавская авиакомпания Air Moldova, которой власти запретили осуществлять рейсы в Москву, будет вести переговоры с управлением гражданской авиации, чтобы прояснить ситуацию вокруг запрещающей директивы, и в случае необходимости обратится в суд.

Об этом сообщается на сайте компании. Air Moldova уже опубликовала письмо, в котором требует от национального регулятора соответствующих разъяснений.

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В документе, в частности, указано, что государственная власть ограничивает коммерческую деятельность компаний-перевозчиков, что запрет на полеты в РФ «основан на нормативных актах, решениях и мнениях, которые не утверждены в Республике Молдова» (власти сослались на директивы EASA – Европейского агентства по безопасности полетов).

Авиакомпания подчеркивает, что государство, запрещая рейсы, не учло собственные экономические интересы, а также финансовые интересы, комфорт и безопасность своих граждан, у которых сегодня есть два варианта для поездок в РФ: автобусом (3 дня в дороге, 200 евро на человека в одну сторону) или по воздуху с пересадками (800 – 1400 евро).

Air Moldova сообщает также, что перед объявлением о запуске рейсов в РФ она изучила все пакеты санкций, наложенных на Россию, в том числе профильными организациями гражданской авиации.

«Ни одна из этих санкций, даже наложенных Международной организацией гражданской авиации и EASA, не запрещает авиаперевозчикам, зарегистрированным в других государствах, выполнять полеты в Россию и из России. Все санкции направлены против агентов аэронавтики, зарегистрированных в Российской Федерации», – выяснила молдавская компания.

Пока суд да дело, в Молдове активно комментируют скандальную историю с отменой остро востребованных рейсов в РФ. Наблюдатели не очень верят в то, что ситуация с полетами в Москву решится в пользу авиакомпании и граждан страны. В сети отмечают, что Молдова давно лишилась суверенитета – она рвет с Россией все связи, в том числе, человеческие, ориентируясь на «европейский выбор».

«Граждане России не стремятся в Молдову, а вот нашим гражданам надо ездить в Россию. Около полумиллиона наших сограждан работают в РФ, и наше правительство не учитывает их интересы в первую очередь», – пишет в Telegram-канале политолог Александр Кориненко.

У журналиста, политического обозревателя Лилии Бураковски вопросы не к власти, а к компании Air Moldova, чьи действия она считает провокационными, а историю приватизации – не вполне прозрачной.

«Я смотрю, любителям прихватизировать государственные предприятия захотелось поиграть в «большую политику». Летающая провокация сработала. Подкрепили позиции «переговорщиков» в Москве», – написала Бураковски в Facebook, имея в виду визит в Россию делегации молдавских депутатов от оппозиционных партий «Шор» и ПКРМ и их встречи в Госдуме по вопросам молодо-российских отношений.

А вот общественный деятель, журналист Дмитрий Чубашенко считает странным то, что компанию Air Moldova объявили «подконтрольной Шору».

«Это чисто государственное предприятие, управляемое Агентством публичной собственности при правительстве. То, что такое госпредприятие делает такие важные объявления, не согласовав их с учредителем, лишний раз подтверждает, какой вообще бардак царит в этом правительстве», – объяснил он в своем блоге.

Относительно ситуации в целом, Чубашенко заявил, что Молдова действует строго в рамках европейских рекомендаций.

«Российские авиакомпании находятся под санкциями Евросоюза. Небо ЕС закрыто для российских авиакомпаний, и наоборот. Никакая авиакомпания из ЕС не может летать в Россию и через Россию, и наоборот. Молдова — страна-кандидат в члены ЕС. Не может такая страна действовать вразрез с правилами, установленными во всем ЕС. Поэтому совершенно естественно, что сначала видные представители правящей в Молдове партии PAS объявили фейком объявление авиакомпании Air Moldova о полетах в Москву, а затем и авиационные власти Молдовы напрямую запретили любой молдавской авиакомпании летать в Россию, ссылаясь именно на документы ЕС… Правительство Молдовы не может предпринимать какие-то действия, которые идут вразрез с общей линией ЕС. Как в известном силлогизме: «Все козлы едят капусту. Вася ест капусту. Значит, Вася – козел». Да, этот силлогизм называют ложным, но в случае с Молдовой, идущей в фарватере ЕС, это чистая правда», – написал журналист.

Общественность Молдовы едко комментирует роль Украины в решении Кишинева запретить прямые рейсы в Россию. Напомним, в воскресенье Киев сообщил, что приветствует введенный запрет и что Молдова таким образом «фактически синхронизирует свою позицию с подходом стран ЕС и других государств», прекративших полеты в Россию из-за войны на Украине.

«Замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис выразил одобрение решением молдавских властей о запрете авиасообщения Молдовы с Россией. Только разве что по головке не погладил. Хорошая собачка-Майя, хорошая. Сидеть, лежать, голос. Выполняй команды дальше. И вот ради этой похвалы какого-то блудного Перебийниса, молдавская власть готова отказаться от сотен тысяч своих граждан находящихся в России», – написал о ситуации в своем Telegram-канале политический обозреватель, блогер, один из учредителей партии «Наши» Михаил Ахремцев.

Он предположил, что если так пойдет, то скоро молдавская власть объявит запрет для своих граждан на посещение России и запрет для россиян въезжать в Молдову.

«Подскажу: они ждут, что Латвия, Литва, Эстония и Польша сейчас перекроют наземный маршрут в РФ и «необходимость отпадет». Если же нет – то ждем дальнейшего скатывания в маразм от представителей молдавского «желтого зоопарка». Есть ли этому предел? Нет», – пишет Ахремцев.

Между тем правящей партии Молдовы, обещавшей народу всевозможные блага, все труднее будет объяснять, сколько еще придется отказываться от стабильности и благополучия в пользу «свободы и достоинства».

«Как говорится, все для народа, в любое время года! Вот и рассудите, кому служит наша власть? Избирателям, которым они обещали «хорошие времена»? Или зарубежным «кураторам», в угоду которым сотни тысяч соотечественников по трое суток за огромные деньги вынуждены добираться домой, чтобы повидать родных? Я уже не говорю про миллионы сограждан, которые будут замерзать зимой в ожидании коры ивы, не построенного в Румынии мини-реактора и сайта по распределению дров в интернете!» – написал в Facebook молдавский журналист Валерий Демидецкий.