Академик НАН: Русские выбьют само слово «Украина» из нашего сознания

Вадим Москаленко.  
06.03.2024 12:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Россия – последняя империя на планете, поэтому она не должна сохраниться, хотя её разрушение может длиться не одно поколение.

Об этом на канале «Новости Live» заявила руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины академик Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – последняя империя на планете, поэтому она не должна сохраниться, хотя её разрушение...

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«Я не могу себе представить Украину в составе России, просто не могу. Это будет или какой-то там край, округ, не знаю что. Но не Украина. Они будут выбивать даже это название из сознания. Поэтому Украина будет независимой.

Что касается России, я всё-таки думаю, что рано или поздно Россия распадётся. Это последняя империя вообще на Земле. Чего это она должна сохраняться?» – сказала Либанова.

При этом, по её словам, это противостояние надолго.

«Я, как и все, искренне верила, что в 2023 году будет конец, я верила в это, правда. Теперь я понимаю, что и в 2025 не факт, что будет. Я понимаю, что мы будем жить в условиях противостояния с Россией, дай боже, чтобы одно поколение, но не уверена. Может и больше будет», – добавила академик.

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