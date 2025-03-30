Акции «FREE AZOV» в Одессе. Приходят статистки – заработать и посмеяться

Павел Бадаев.  
30.03.2025 21:57
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, Украина


О том, что в Одессе каждую неделю проходят акции «FREE AZOV» мы неоднократно писали.

И черт с ними, с этими акциями — родственники пленных имеют полное право требовать их освобождения от главклоуна и передавать ему челобитные через гауляйтера. Однако это шапито из «детей лейтенанта Шмидта» устраивает свои капустники не возле гестапо, а в зоопарке, дельфинарии, в летнем театре… Задорно так, знаете ли, с улыбками — скорбят же, изнемогают.

О том, что в Одессе каждую неделю проходят акции «FREE AZOV» мы неоднократно писали....

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И второй момент — самый важный: ну откуда в Одессе родичи азовцев? Да, родичей насильно могилизированного мяса в городе полно, но в признанный в РФ террористическим «Азов»-то просто так не попадают — там служат самые что ни на есть убежденные нацисты-волчары…

И тут-то мы и подбираемся к нашей постоянной рубрике «Это же надо так палиться!».

В том, что еженедельные митинги по спасению карателей оказались фарсом, призналась их организатор Анна Пажера (не перестану повторять — умственно полноценных там нет). Вот что она рассказала местным журналистам:

«Очень приятно, что одесситы поддерживают акции, потому что на наши акции выходят те, у кого в плену никого нет, и они просто приходят, чтобы поддержать».

За какую именно коврижку «они просто приходят», женщина не пояснила, зато пролила свет на реальность, то есть продолжила палиться:

«Работа велась большая. Был сначала страх перед стражами порядка, потому что всегда на каждую акцию надо получать разрешения. Сейчас они уже меня знают, это гораздо проще. Также был страх, что кто-то не приедет [на поезде?], что будет мало людей.

По факту, оно так и было. Было 20-30 человек, очень мало людей собиралось. Эти акции высмеивались. В начале, когда было пешее шествие, нас вообще не воспринимали, даже среди родных военнопленных. Это странно выглядело, но мы все равно шли и не слушали никого. Часто в комментариях пишут, что одесситы не будут выходить на акции. Одесситам это не нужно».

От себя добавлю — ничего и не изменилось.

Отсюда вывод: подобные акции — часть сценария по превращению Одессы в Бандерштадт номер два. И мовные ведьмы в своем садизме переигрывают Фарион, и активисты с гранатометами запугивают народ и рушат памятники (уже нет), и факельные шествия с призывами «сжечь москворотых» проходят — в отличие от Львова, и что не одессит, то обязательно родственник азовца…

Только это не так. Кастрюля же сама подтвердила: «Выходят те, у кого в плену никого нет». Занавес.

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