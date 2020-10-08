Акция в память о Политковской в Москве собрала горстку либералов

08.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Крайне малочисленной оказалась прошедшая накануне вечером в Москве акция по случаю 14-летия убийства либеральной журналистки Анны Политковской, работавшей в «Новой газете».

Напомним, что убийство оппозиционерки совпало с днём рождения президента РФ Владимира Путина, которого журналистка обвиняла во всех смертных грехах.

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Возле редакции возле стелы памяти Политковской прошли одиночные пикеты с небольшими плакатиками: «Убивая журналистов, вы не убьёте правду!», «герои не умирают», «её убили в день его рождения, не верится в такое совпадение», «самосожжение Ирины Славиной — это доведение до самоубийства спецслужбами».

Каждый раз, когда новый активист занимал место у панно стелы, к нему подходил полицейский, проверял паспорт и предупреждал о недопущении нарушений одиночного пикетирования.

Тут же рядом дежурил полицейский «Камаз», но обошлось без задержаний.

«Когда я попытался поинтересоваться у случайных прохожих и у людей, въезжающих во двор, знают ли они что происходит у входа в редакцию Новой газеты, прохожие отвечали отрицательно и были благодарны мне о сообщении им причины собрания около пятнадцати молодых людей и одной бабушки-активистки. Всё мероприятие заняло полтора часа и закончилась без эксцессов», – рассказал блогер и репортер Сергей Рулёв.