06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Ахметов добился снятия ареста со своих активов

Суд Никосии (Кипр) в среду снял арест с активов СКМ Рината Ахметова на сумму 820 млн, который был наложен на них в декабре 2017 года по делу “Укртелекома”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет издание Liga.net.

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Суд посчитал, решение об аресте активов должно было приниматься в ходе слушания с участием сторон спора за права на “Укртелеком ” – RAGA Establishment Limited (кредитор этой фирмы – Дмитрий Фирташ) и Ринатом Ахметовым, а не без предварительного уведомления.

Кипрские судьи решили, что раз спор идет еще с сентября 2016 года, исключительная срочность ареста не оправдана, а СКМ имеет право быть услышанной до принятия финального решения по сути спора.

В Raga сообщили, что компания может повторно подать заявление об аресте и намеревается сделать это. Представители компании называют решение “временно приостановленным”.

“Следует подчеркнуть, что сегодняшнее постановление на Кипре не прекращает судебное разбирательство против Рината Ахметова и его группы компаний СКМ, но только снимает временное замораживание активов”, – приводит издание комментарий Raga.

Представители Raga добавляют, что сегодняшнее решение не затрагивает другие предписания судов Кипра, Нидерландов и Великобритании в отношении СКМ, которые остаются в силе.

“В ходе отдельных разбирательств в Лондоне и Нидерландах RAGA была полностью поддержана британскими и голландскими судами, которые ввели отдельные заморозки заказов активов Ахметова и СКМ”, – отмечается в сообщении Raga.

Напомним, Лондонский арбитраж 26 июня 2017 года обязал СКМ заплатить $760 млн за “Укртелеком” предыдущему покупателю – Raga Establishment Ltd (прежнее название – Epic Telecom Invest Ltd). Именно после этого решения последовала заморозка активов Рината Ахметова Окружным судом Никосии.

Из судебных решений следует, что переговоры между Raga и СКМ по поводу “Укртелекома” начались в августе 2012 года, спустя чуть больше года после приватизации компании. Согласно доводам СКМ, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в “Укртелекоме”.

СКМ также заявил в суде, что 100%-ным владельцем “Укртелекома” был Дмитрий Фирташ. Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Денис Горбуненко, а Фирташ был только кредитором.

В 2013 году сделка стоимостью $860 млн состоялась. СКМ заплатил $100 млн, но потом оплата была остановлена. По версии ответчика, СКМ только после покупки удалось провести аудит “Укртелекома”, и выяснилось, что предыдущий владелец не выполнял свои инвестобязательства перед государством. Компания на протяжении пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи. Кроме того, в корпорации выяснили, что сама приватизация была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga последующие транши по сделке и выдвинула встречные требования – разорвать договор о покупке и вернуть первый транш за “Укртелеком”.

Однако арбитраж поддержал требования Raga по выплате денег.