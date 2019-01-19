Ахметов вёл тайные переговоры с Россией

19.01.2019, Киев, Галина Шершнева

МИД Украины не реагировал на ситуацию в Азовском море в минувшем году по просьбе олигарха Рината Ахметова, который пытался договориться с РФ о проходе грузовых судов в Мариуполь.

Об этом сегодня с возмущением пишет украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Блокаду Азова МИД даже не проспал, а длительное время фактически оправдывал действия пограничников ФСБ РФ. Между тем, в условиях не объявленной, но продолжающейся войны, излишне ревностная приверженность фактической стороне права лишала государство прав реальных. Хотелось бы ошибаться, но возможным объяснением такой позиции могли быть интересы Рината Ахметова, экспорт с заводов которого мог бы пострадать, если бы русские «обиделись», – говорится в статье.

Кроме того, по данным издания, Ринат Ахметов помогает российским бизнесменам избавиться от активов, попавших под санкции на Украине путем выведения их в офшоры с последующей продажей.

«Сейчас наблюдаем покупку Ринатом Ахметовым двух облэнерго, в конечных бенефициарах которых – Александр Бабаков, который, будучи вице-спикером Госдумы, «узаконил» аннексию Крыма», – пишет «Зеркало недели».

Напомним, что в марте украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд» вместе с экипажем. После этого российские пограничники стали проводить более длительные проверки украинских судов в Керченском проливе, что замедлило движение грузов в Мариупольском и Бердянском портах.

Несмотря на это, украинские власти продолжали удерживать российских моряков до октября и отпустили только в обмен на украинских браконьеров. Капитан «Норда» по-прежнему удерживается на Украине.