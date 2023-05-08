Аксёнов отреагировал на «подлое решение» Зеленского против Дня Победы

В Крыму отреагировали на решение Зеленского объявить 9 мая Днем Европы: европейские страны не оказывали сопротивление Гитлеру, а бандеровские пособники и вовсе ему подчинялись.

К тому же, своим указом Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, тогда как Вторая мировая закончилась 3 сентября 1945 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение подлое, но ожидаемое, – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. – День Победы – праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков. Это праздник, в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие – и тогда, и сегодня. День Победы – не их ценность. А о тех отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим, все отлично знают».

Экс-нардеп Верховной Рады, проживающий ныне в Крыму Олег Царёв, подчеркнул, что у украинцев забрали веру, а теперь и память.

«День Победы на Украине – это протест против оккупации. День Победы – это борьба за право сохранить свою идентичность. За то, чтобы сохранить себя, свои убеждения, не предать память родителей. Заставить считаться с собой! Это возможность почувствовать поддержку таких же, как ты. Это день, когда с удовлетворением видишь страх в глазах тех, кто с экранов телевизоров врут-врут-врут целый год. И пытаются делать это и сегодня. Но сегодня они выглядят жалко. Сегодня их запреты никто не соблюдает. И они ничего с этим сделать не могут, – уверен Царёв. – Зачем нам это? Да потому что мы – это наши родители. Без них нас бы не было. Потому что они живут в нас. Они. В гимнастерках. Обмороженные. В грязи и крови. Раненые. Не сдавшиеся. Все вынесшие. Выжившие. Мы – продолжение выживших. Но тем более мы – продолжение погибших. Мы не имеем права их предать. Себя предавать нельзя, а их тем более!!! Столько горя и крови. Слишком большая цена была уплачена! Есть разница в том, как празднуют этот день в России, с тем, как это делают на Украине. В Украине это вызов. Это маленький подвиг. К памятнику могут не пускать. В твоём присутствии радикалы могут напасть на женщину из-за того, что она пришла с Георгиевской ленточкой, и тебе нужно будет вступиться за неё. Мало ли что может случиться. День Победы на Украине – это не про Великую Отечественную войну. Это про ту войну, которая сейчас идёт. В душах людей. На востоке Украины. В той войне, которая идёт, и в которой выиграть нам ещё предстоит».

Перенос даты не случаен – 8 мая в Европе отмечают победу над фашистской Германией именно западной коалиции, опираясь на акт о капитуляции от 7 мая, подписанный в Реймсе на уровне начальников штабов вооружённых сил. В нем шла речь о военной, а не о политической капитуляции Германии, что позволило немецким военным сдаваться в плен западным союзникам, а последним считать себя победителями – ведь поверженная армия Вермахта приняла решение сдаться именно им.

Однако Советский Союз настоял на том, чтобы реймсский акт считать предварительным, а настоящую и безоговорочную капитуляцию подписать в Берлине, что и было сделано 8 мая.