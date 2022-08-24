Аксёнов рассказал, когда восстановят дорогу от Бахчисарая на Ай-Петри

24.08.2022  22:52 (Мск), Бахчисарай
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт


Ремонт дороги из Бахчисарая в Ялту через гору Ай-Петри, поврежденной оползнем, займет два года.

На это потребуется 3 миллиона рублей, сообщил на совещании в Бахчисарайском районе глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ремонт дороги из Бахчисарая в Ялту через гору Ай-Петри, поврежденной оползнем, займет два года....

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«Дорога «Бахчисарай – Ялта» через Ай-Петри у нас в плане, там объем средств – 3 миллиарда рублей. Мы выехали, посмотрели, думаю по ремонту в эту сумму уложимся, – заверил он. – Полосность расширяться не будет, вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года. К проектированию уже приступили».

После обильных осадков на автомобильной дороге на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая активизировалось движение грунта, и подпорные стены на отдельных участках рухнули. Популярная у туристов трасса не пригодна для проезда и откровенно опасна. Ремонт участка от села Соколиное до плато Ай-Петри входил в программу развития туристических кластеров. Но чиновники решили, что заниматься дорожным строительством будет некий инвестор, который решит развивать горнолыжный курорт на Ай-Петри и сделает к нему подъездные пути.

В итоге ремонт отложили до лучших времен, в горнолыжный курорт без воды и снега вкладываться желающих нет, но дорогу нещадно эксплуатировали и зимой, и летом. Хотя официально проезд со стороны Бахчисарая на Ай-Петри закрыт с 2020 года. Для убедительности со стороны Бахчисарая проезд перегораживали бетонными блоками, которые местные предприниматели сдвигают тягачами, чтобы освободить путь джипам, перевозящим туристов. Безопасно подняться на плато Ай-Петри можно со стороны Ялты по автомобильной и канатной дорогам.

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