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Член Центрального совета либеральной черногорской партии «Движение URA» Илир Харашани заявил, что его политическая сила работает над созданием нового правительства албанского меньшинства, поддерживаемого прозападными партиями.

По словам Харашани, такая стратегия поддержана спецпредставителем Госдепа США на Балканах Габриэлем Эскобаром.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», стратегия по созданию албанского правительства Черногории, поддерживаемая Эскобаром, положит, по мнению Харашани, конец «деструктивной роли просербского Демократического фронта, коалиционным союзником которого в настоящее время является URA».

«С соглашением, которое мы заключили неделю назад, я считаю, что мы сделали хороший шаг к будущему и формированию нового правительства, частью которого являются все национальности. Из семи подписантов у нас есть сербы, черногорцы, боснийцы и албанцы. В этом соглашении участвуют четыре албанца. И албанцам дается возможность иметь как минимум два министерства, и премьер-министром, вероятно, будет албанец, что является большим достижением», – цитирует Харашани Euronews.

Либеральную партию «Движение URA» возглавляет этнический албанец Дритан Абазович, который в настоящее время является вице-премьером Черногории. Албанцы на сегодняшний момент составляют около 5% населения Черногории.