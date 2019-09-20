20.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, США, Украина
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Американцев обвинили в намеренном заражении чумой украинских свиней

Транснациональная компания Cargill поставляет украинском аграрным предприятиям зараженные биодобавки, в результате чего свиньи заболевают африканской чумой.

Делается это с целью снижения потребления зерна в Украине.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Африканская чума (свиней) неконтролируемо распространяется в Украине. Самое отвратительное – что госструктуры очевидным образом скрывают статистику ее распространения в официальной статистике, показывая лишь какие-то мелкие фермерские случаи заболеваний – «что-то там недоделали дедушка с бабушкой».

На самом деле механизмы распространения этой болезни скрываются по очевидной причине – крупные стада начиная от 10 до 100 тыс голов абсолютно подвержены этому заболевания, но факты этого заболевания не просто скрываются – больных животных пускают под нож и вывозят для переработки и потребления внутри Украины.

Транснациональная компания Cargill, которая уже многие годы сотрудничает с Украиной, имеет прямое отношение к этой ситуации – на пяти из шести крупных предприятиях, где зарегистрированы вспышки африканской чумы, это случилось после того, как Cargill навязала свою продукцию в виде биодобавок. Именно с этим моментом журналисты связывают появление африканской чумы на этих предприятиях.

Зачем это – очевидно. Уменьшая отечественное поголовье, которого и так уже все меньше по экономическим обстоятельствам, снижают потребность в зерновых культурах на внутреннем рынке. Искусственно уменьшается сбыт продукции на внутреннем рынке.

Это показательный пример. Он говорит, что вообще вся аграрная промышленность в Украине криминализирована уже на уровне вмешательства ТНК», – предупредил эксперт.

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