Американцы доставили новое оружие на базу в сирийской Хасаке

11.04.2021, Дамаск, Иван Добровольский

Вертолеты армии США доставили материально-технические средства и оружие на базу в Аш-Шаддади на востоке Сирии. Снабжение прибыло из соседнего Ирака, где Пентагон также имеет свои базы.

Сирийское информационное агентство SANA, ссылаясь на свои источники, сообщило, что транспортные вертолеты с оборудованием, оружием, боеприпасами и медицинскими принадлежностями направились к военной базе США в городе Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака.

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Источники агентства также сообщили, что позже на американские военные склады в сопровождении охраны были доставлены контейнеры с неустановленным грузом.

Военное руководство США укрепляет позиции своей армии в Сирии, несмотря на незаконное пребывание на территории ближневосточной страны. Пентагон начинал сирийскую кампанию как борьбу с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ), но сейчас подразделения американской армии переключились на заработок от продажи ворованной сирийской нефти.

После разгрома ИГ армией САР при поддержке российской авиации и «ЧВК Вагнера» у руководства США не остается реальных аргументов для продолжения присутствия в Сирии.