Американцы недовольны российскими системами ПВО, прикрывшими небо Сербии

03.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе визита президента Сербии Александра Вучича в США американцы не требовали от его страны уступок за отмену пошлин косовскими сепаратистами, но проявили, наконец, желание понять и услышать сербскую позицию.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прошедший визит в США президент Сербии оценил, как «отличный», он провел встречи с Госсекретарем Майком Помпео и заместителем министра обороны Дэвидом Норквистом.

«Я благодарен всем официальным лицам США за их четкую позицию, – сказал Вучич по итогам встречи с американским Госсекретарем. – В международной политике есть лидеры, чью точку зрения довольно сложно понять, но с американцами понятно все. Я знаю, что мы не думаем одинаково о статусе Косово, но спасибо им за то, что они хотят услышать Сербию и понять наши проблемы… В первые двадцать минут беседы мы обсудили самое важное».

Также сербский президент отметил, что американская сторона не требовала от него никаких уступок в обмен на отмену стопроцентных пошлин на сербские товары со стороны Косово. И постоянно давала понять, что первое и единственное, что должно произойти на данном этапе диалога Белграда и Приштины – это отмена вышеупомянутых таможенных сборов.

В свою очередь Александр Вучич лишний раз показал, что позиция Белграда по статусу отторгнутого от страны края остается неизменной, и анонсировал новые отзывы признания Косово в ближайшее время. И сделал послание для Приштины, сказав, что готов остановить этот процесс, но только после того как сепаратисты перестанут требовать признания независимости от Сербии.

«Я открыто сказал, чтобы они, в свою очередь должны быть открыты для Сербии также, как и для других, и если они не хотят продавать нам свое оружие, то не стоит возмущаться по поводу того, что мы покупаем его у других», – прокомментировал сербский лидер встречу с представителем Пентагона.

Вучич признал, что американцы остались не в восторге от того, что Сербия приобрела российские ЗРПК «Панцирь С1», но оценили тот момент, что это было сделано «прозрачно», а не в секретном режиме.

«Когда вы нейтральны в военном отношении, у вас всегда должны быть силы защищать страну, никому не угрожая, – отметил сербский президент. – Как вы можете использовать «Панцирь» на другой территории? Никак. Он защищает ваше небо, суверенитет и ничего более».

В целом Александр Вучич оценил встречи с Помпео и Норквистом на отлично. Впоследствии ему также устроили встречу и с «президентом» Косово Хашимом Тачи, который также в эти дни находится с визитом в США. В беседе также приняли участие официальные лица США Ричард Гренелл и Роберт О’Брайен.

«Пока они (косовские сепаратисты – ред.) не отменили пошлин, никаких существенных вопросов не обсуждается», – прокомментировал эту встречу Вучич.

Нужно отметить, что проходившее в тот же день и длившееся девять часов, внеплановое заседание «парламента» Косово, состоявшееся именно по причине возможной отмены пошлин, завершилось безрезультатно.

«Сейчас я лечу в Косово, – прокомментировал ситуацию Тачи. – И ожидаю, что в среду или четверг смогу доложить Ассамблее Косово и гражданам Косово о встречах в Вашингтоне, и особенно о сегодняшней встрече (с Вучичем – ред.)… Соединенные Штаты – это наша надежда и вера. Пожизненно благодарен им».