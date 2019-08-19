Американцы учатся у ВСУ – депутат Рады

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время совместных учений солдаты НАТО обучаются у Украины опыту «войны с Россией».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила глава комитета Верховной рады по иностранным дела, депутат парламента Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, американцы и канадцы благодарят украинцев за опыт, который они получают.

«Общаясь с представителями, в частности, Канады, США, когда ты спрашиваешь у американцев «Скажите, пожалуйста, а насколько для вас это полезно», они говорят: «Мы не только делимся опытом, мы еще от вас получаем практический опыт». И они это делают. Они искренне благодарны украинским воинам за то, что они делятся опытом. Уже начался шестой год, как Украина сдерживает агрессора.

Мы – контрибьютор европейской безопасности, наши военные имеют уникальный практический опыт, потому что ежедневно это вопрос разведки, противодействия диверсионным группам, которые там работают, вопрос спецопераций, психологического давления и так далее – это то, что мы отрабатываем», – заявила Гопко.