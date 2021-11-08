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08.11.2021 21:58
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, США, ЦРУ
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Американец, штурмовавший Капитолий, попросил убежище в Белоруссии

Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в январском “штурме Капитолия” в Вашингтоне, попросил политическое убежище...

Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в январском “штурме Капитолия” в Вашингтоне, попросил политическое убежище в Беларуси.

Об этом сообщает телеканал “Беларусь-1”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Когда Ньмана предупредили, что он разыскивается по делу о “штурме Капитолия”, он сначала скрывался по разным штатам, а затем оформил себе командировку в Европу. Передвигался по маршруту Италия-Швейцария-Германия-Польша-Украина. Добравшись к апрелю до Ровенской области, американец поселился там на съемной квартире, но вскоре обнаружил за собой слежку СБУ. Тогда Эван решил бежать в Белоруссию.

“Я не знал, что в припятских лесах так много болот и не имел опыта передвижения по болотам. Было сложно их перейти. Я шел с полудня до полвторого ночи. Болото, гадюки, кабаны, – все это было для меня в новинку”, – рассказал Ньюман.

15 августа он сдался белорусским пограничникам, но только сейчас эту историю решили придать гласности.

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