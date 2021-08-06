Американская дипломатия угрожает русским новыми санкциями за Крым

06.08.2021, Киев, Игорь Петров

США никогда не признают Крым российским и продолжат вводить санкции против лиц, причастных к якобы нарушением прав человека в Крыму.

Об этом на Учредительном форуме экспертной сети «Крымской платформы» заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«США твердо уверены в том, что аннексия Крыма – это, конечно, большое преступление которое не может быть забыто. Россия пытается показать, что Крым – это часть Российской Федерации. США на протяжении трех администраций президентов придерживается политики, что мы никогда не признаем российскую нелегальную оккупацию Крымского полуострова. Но заявлений недостаточно», – сказал дипломат.

«Нарушение прав человека в Крыму продолжаются, и мы продолжаем бороться с ними, продолжаем рассказывать о них. Те, кто виновен в этих преступлениях, должны быть привлечены к ответственности. США будут продолжать говорить о нарушении прав человека РФ в Крыму. Мы будем использовать санкции, налагать санкции на индивидуальных лиц, связанных с нарушением прав человека в Крыму, и мы будем также делать всё возможное, чтобы освободить политических заключенных в Крыму. Мы будем работать над тем, чтобы раскрывать нарушение прав человека, особенно среди крымских татар. Мы будем это делать и когда, и где только можно. Мы также будем бороться с нелегальной вербовкой украинских граждан в российскую армию», – резюмировала Квин.