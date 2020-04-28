Американская система парализована – Джеффри Сакс

28.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя пандемия COVID-19 и вызванный ею экономический кризис подтолкнет США к еще большему социальному конфликту.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Центра по устойчивому развитию в Колумбийском университете, советник генсека ООН по целям устойчивого развития Джеффри Сакс, отвечая на вопрос, может ли пандемия наконец подвести США к здравоохранению для всех, а не только для тех, у кого есть страховка или немалые деньги на поход ко врачу.

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«Скорее пандемия подтолкнет Америку к еще большему социальному конфликту. Конечно, ей необходимо здравоохранение для всех, но богачи не хотят за это платить. Эта дискуссия идет в США еще с 1948 года и никак не закончится. Это пример коррупции в американской политической системе, которая не в состоянии договориться о медицине для всех, в то время как все развитые экономики уже давно к этому пришли», – сказал экономист.

По его мнению, возврата к прежней жизни уже не будет.

«Действия политиков в США и Европе стали таким провалом, что возврата назад быть не может. У Америки проявляется явный склероз. Она чем-то напоминает мне брежневские времена в СССР, страной правит поколение 70+, а система парализована. Есть явная потребность в реформах и шанс на их проведение. Но велик и риск конфликта. Как и при любом глобальном кризисе, исход не предопределен, а зависит от тех действий, которые мы предпримем», – резюмировал Сакс.