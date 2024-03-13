Американские демократы требуют ввести санкции против «Росатома»

Анатолий Лапин.  
13.03.2024 13:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, США, Энергетика


США должны ввести санкции против российской корпорации «Росатом». Причина тому – поддержка официального курса страны и финансовые отчисления в ее экономику, которые идут на военные нужды.

Об этом на слушаниях в палате представителей заявил конгрессмен, член Демократической партии США Билл Китинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны ввести санкции против российской корпорации «Росатом». Причина тому – поддержка официального курса...

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Свои требования Китинг объяснил тем, что «Росатом» продает свое топливо и строит станции по более низким ценам, чем конкуренты.

«Несмотря на свою неудачу на поле боя, Россия продолжает преуспевать в своих целях распространения пагубного влияния и подрыва демократического правления. Сегодня мы уделяем особое внимание «Росатому» – российской государственной корпорации, ответственной за гражданскую ядерную программу и ядерные предприятия.

На протяжении десятилетий «Росатом» распространял свое пагубное влияние через контракты в Европе и по всему миру на строительство ядерных реакторов и строительство ядерного топлива по более низким ценам. Совсем недавно «Росатом» стал соучастником и поддержал агрессивную войну Путина, оккупацию им атомной электростанции», – сказал политик.

«Осознавая угрозу, исходящую от «Росатома», администрации Байдена и конгресс приняли меры, в том числе наложили санкции на дочерние компании «Росатома» и перекрыли основные источники доходов. Путин использует эти источники доходов непосредственно для своей войны и агрессии против Украины», – заявил Китинг.

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