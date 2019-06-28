28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, США, Украина
Просмотров:

Американские конгрессмены-демократы летят в Киев – на встречу с Зеленским и Коболевым

Делегация конгрессменов США намерена посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем правления “Нафтогаза Украины” Андреем Коболевым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится на сайте главы демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Делегация отправится в Киев, Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским… Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с генеральным директором НАК “Нефтегаз” Андреем Коболевым”, – сказано в нем.

Отмечается, что Хойер и возглавит данную делегацию.

В твиттере лидера большинства он отметил, что поездка запланирована на ближайшие дни.

В рамках визита в Украину конгрессмены также планируют встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине. Кроме того, делегация намерена посетить Бабий Яр.

30 мая Зеленский встречался с американским сенатором Робертом Портманом, который является сопредседателем Сенатского украинского кокуса (лобби – Ред).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected].ru


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть