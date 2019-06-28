Американские конгрессмены-демократы летят в Киев – на встречу с Зеленским и Коболевым

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Делегация конгрессменов США намерена посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем правления “Нафтогаза Украины” Андреем Коболевым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится на сайте главы демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера.

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“Делегация отправится в Киев, Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским… Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с генеральным директором НАК “Нефтегаз” Андреем Коболевым”, – сказано в нем.

Отмечается, что Хойер и возглавит данную делегацию.

В твиттере лидера большинства он отметил, что поездка запланирована на ближайшие дни.

В рамках визита в Украину конгрессмены также планируют встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине. Кроме того, делегация намерена посетить Бабий Яр.

30 мая Зеленский встречался с американским сенатором Робертом Портманом, который является сопредседателем Сенатского украинского кокуса (лобби – Ред).