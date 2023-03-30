Американские налогоплательщики недовольны тратой своих денег на Украину

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США стоило бы тратить деньги на обеспечение собственной безопасности, укрепление границ и улучшение пенсионного, а не отправлять миллиарды долларов на финансирование Украины.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Палаты представителей Натаниэль Моран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, американских избирателей беспокоит такая трата их средств.

«Мои избиратели по праву задаются вопросом, почему американские налогоплательщики направили Украине более 100 миллиардов долларов на защиту ее границ, когда эта администрация практически ничего не делает для обеспечения безопасности наших собственных границ, особенно южной границы вдоль штата Техас?

Во-вторых, мои избиратели по праву задаются вопросом, почему американские налогоплательщики выделяют миллиарды долларов на поддержку пенсионных планов украинских чиновников, когда наш собственный целевой фонд социального обеспечения обанкротился и у нас есть другие потребности здесь, внутри страны? Мои избиратели, по праву, задаются вопросом – на ставится ли под угрозу наша собственная военная готовность из-за того, что мы отправляем миллиарды долларов за рубеж?», – сказал политик.

« Мои избиратели обеспокоены уровнем вклада европейских стран в защиту Украины от этого необоснованного российского вторжения, поскольку эти страны находятся ближе к этому конфликту и пострадали от российской агрессии. На самом деле они снова и снова спрашивают меня о том, почему мы несем такой тяжелый груз? А действительно ли наши деньги используются так, как они должны использоваться? А почему бы нам не использовать их для решения приоритетных задач здесь, в Америке?», – заявил Моран.