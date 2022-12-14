«Американские танки готовы зайти на Украину из Польши» – Климкин

14.12.2022  18:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцы подтягивают танки к границе с Украиной, а значит они в любой момент могут быстро её перейти, что сэкономит много времени и затрат на сложную логистику.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы подтягивают танки к границе с Украиной, а значит они в любой момент могут...

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«Один из вариантов, который рассматривают в Кремле – это создание провокации на границе с Польшей или Литвой, дальнейшие поднятие ставок. Уже непосредственно какая-то провокация касательно НАТО. И попробовать взять на вшивость – мы вот вас там, с Украиной не выходит, эти украинцы стоят и ничего с ними [не сделаешь], так мы вас дальше грохнем. Я такой вариант не исключаю», – сочинял Климкин.

Ведущая уточнила, имеет ли данная провокация целью подключить НАТО к войне напрямую.

«Для того, чтобы раздолбать солидарность, чтобы показать, что Литве, например, кто-то не придёт на помощь. Но теперь Путин понимает, что придут, и что есть новые подразделения. Американцы сейчас разгружают новые подразделения, танки. Это очень хорошо. Поскольку, если будут «Абрамсы» на нашей границе, то, как только будет политическое решение, то танки перейдут границу с нами, и не нужно будет сложную логистику строить. И это только один из примеров», – ответил экс-министр.

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