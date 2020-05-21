Американские журналисты опровергают байки Зеленского

21.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Вчера на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский похвастался на деле несуществующими достижениями страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению автора публикации, «только улыбку могла вызвать» забота Зеленского о коронавирусном положении дел в Донбассе и России, по поводу чего у президента Украины якобы есть «реальная информация», и он всем живущим не на Украине сочувствует.

«Но когда вслед за этим он объявил, что Украина – «мастер спорта по борьбе с коронавирусом» и может служить примером для всех соседей, впору было скорбеть. Дело в том, что с точки зрения статистики ВОЗ, возглавляемая Зеленским страна – своеобразный черный ящик. В ней при 42 миллионах «официального» населения к 20 мая проведено менее 250 тысяч тестов (для сравнения, в России – 7,5 миллионов, в США – 12,6 миллионов), и каждый пятый заболевший или умерший – медик.

И даже журналисты «Associated Press», проехавшие недавно по украинским провинциальным больницам, сравнили украинское здравоохранение с худшими образцами африканского», – пишет издание.