Американские журналисты ропщут: Пентагон скрывает траты на Украину

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Минобороны США отказалось отвечать на вопрос о том, сколько денег американских налогоплательщиков будет потрачено на закупку систем спутниковой связи Starlink для Украины.

На брифинге в Вашингтоне спикер Пентагона Пэт Райдер назвал эту информацию засекреченной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представителя военного ведомства не убедили заявления американского журналиста о том, что общественность имеет право знать, куда расходуются доллары.

«Полторы недели назад департамент сообщил, что компания SpaseX получила контракт на поставку терминалов Starlink. Вы отказались предположить, во сколько обошелся этот контракт. Не могли бы вы вернуться назад и пересмотреть этот вопрос еще раз. Это белые системы, они не засекречены, и я думаю, что общественность имеет право примерно знать, сколько денег тратится на терминалы для Украины», – сказал американский журналист.

Представителя Пентагона эти аргументы не убедили.

«Мы говорили об этом по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером систем спутниковой связи. Просто на данный момент мы не в состоянии вдаваться в подробности. Нет, поймите меня правильно, – отрезал Райдер.